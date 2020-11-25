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Жителей неподконтрольного Донбасса не будут преследовать за российские паспорта, – Офис генпрокурора

25.11.20 13:47
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Жителей неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса, которые получили российские паспорта, не будут наказывать или преследовать. Об этом рассказал заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, передает «ZN.ua».

Он отметил, что в целом ситуацию с паспортизацией в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) прокуратура квалифицирует как нарушение государственного суверенитета Украины и грубое нарушение международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны.

«Страна-оккупант, осуществляющая контроль над указанной территорией, должна соблюдать права гражданского населения. Поэтому мы отреагировали и уголовное производство расследуется. Фактически, такая "паспортизация" является принудительной, ведь у людей, проживающих на оккупированных территориях, без псевдопаспорта ограничены возможности для трудоустройства, получения соцгарантий, а для выпускников школ это необходимость для получения аттестата», – отметил Мамедов.

По данным прокуратуры, на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей выдано более 65 тысяч российских паспортов, а «паспорта» «Л-ДНР» получили более полумиллиона человек или приблизительно 15% населения.

«Разница в данном случае между паспортами РФ и паспортами незаконных образований на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей заключается в том, что последние не имеют никакого юридического значения с точки зрения международного права. Такой документ не признается ни одним государством мира, кроме РФ, не удостоверяет ни одного факта и не имеет юридической силы за пределами временно оккупированной территории», – подчеркнул Мамедов.

Он уточнил, что ответственность за выдачу российских паспортов понесут те, кто это навязывает.

«Ответственность будут нести не те, кто их получает, а те, кто вынуждает получать эти паспорта. Вы верно заметили, российское гражданство на временно оккупированных территориях мы признаем насильственным и навязанным», – отметил заместитель генпрокурора.

По его словам, насильственная паспортизация – обязательное условие пребывания на полуострове Крым, так как отказ от паспорта ведет к определенным последствиям: привлечению к ответственности за нарушение миграционных норм РФ, принудительной депортации, невозможности трудоустроиться, отсутствию доступа к социальным и медицинским услугам.

«Это все говорит о вытеснении граждан Украины с территории полуострова, искусственном изменении демографической ситуации и заселении Крыма гражданами РФ, что является элементами военного преступления. По принудительной паспортизации в Крыму уже подана информация в Офис прокурора Международного уголовного суда (ОП МУС). Что касается Донбасса, то после исследования всех обстоятельств получения паспортов, будет решен вопрос обращения в международные инстанции с целью пресечения нарушений международного права» , – резюмировал Гюндуз Мамедов.

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