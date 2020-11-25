Жителей неподконтрольного Донбасса не будут преследовать за российские паспорта, – Офис генпрокурора

Жителей неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса, которые получили российские паспорта, не будут наказывать или преследовать. Об этом рассказал заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, передает «ZN.ua».

Он отметил, что в целом ситуацию с паспортизацией в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) прокуратура квалифицирует как нарушение государственного суверенитета Украины и грубое нарушение международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны.

«Страна-оккупант, осуществляющая контроль над указанной территорией, должна соблюдать права гражданского населения. Поэтому мы отреагировали и уголовное производство расследуется. Фактически, такая "паспортизация" является принудительной, ведь у людей, проживающих на оккупированных территориях, без псевдопаспорта ограничены возможности для трудоустройства, получения соцгарантий, а для выпускников школ это необходимость для получения аттестата», – отметил Мамедов.

По данным прокуратуры, на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей выдано более 65 тысяч российских паспортов, а «паспорта» «Л-ДНР» получили более полумиллиона человек или приблизительно 15% населения.

«Разница в данном случае между паспортами РФ и паспортами незаконных образований на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей заключается в том, что последние не имеют никакого юридического значения с точки зрения международного права. Такой документ не признается ни одним государством мира, кроме РФ, не удостоверяет ни одного факта и не имеет юридической силы за пределами временно оккупированной территории», – подчеркнул Мамедов.

Он уточнил, что ответственность за выдачу российских паспортов понесут те, кто это навязывает.

«Ответственность будут нести не те, кто их получает, а те, кто вынуждает получать эти паспорта. Вы верно заметили, российское гражданство на временно оккупированных территориях мы признаем насильственным и навязанным», – отметил заместитель генпрокурора.

По его словам, насильственная паспортизация – обязательное условие пребывания на полуострове Крым, так как отказ от паспорта ведет к определенным последствиям: привлечению к ответственности за нарушение миграционных норм РФ, принудительной депортации, невозможности трудоустроиться, отсутствию доступа к социальным и медицинским услугам.

«Это все говорит о вытеснении граждан Украины с территории полуострова, искусственном изменении демографической ситуации и заселении Крыма гражданами РФ, что является элементами военного преступления. По принудительной паспортизации в Крыму уже подана информация в Офис прокурора Международного уголовного суда (ОП МУС). Что касается Донбасса, то после исследования всех обстоятельств получения паспортов, будет решен вопрос обращения в международные инстанции с целью пресечения нарушений международного права» , – резюмировал Гюндуз Мамедов.