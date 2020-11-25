Пенсионеры, дети, лица трудоспособного возраста: Сколько на Луганщине переселенцев

На Луганщине проживают более 280 тыс. внутренне перемещенных лиц, и более 200 тыс. из них – это пенсионеры. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время онлайн-презентации спецдоклада уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой «Реализация права внутренне перемещенных лиц на жилье» рассказал председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Гайдай напомнил, что Луганская область занимает второе место среди областей Украины по количеству внутренне перемещенных лиц – на Луганщине проживают почти 282 тыс. переселенцев. Это, по его словам, создает большую социальную и административную нагрузку на органы местного самоуправления, громады, рынок труда, инфраструктуру.

Из числа зарегистрированных ВПЛ наибольшая категория – это пенсионеры: 203 тыс. человек (72% от общего количества). Остальные 79 тыс. человек – это лица трудоспособного возраста (13%), лица, которые нуждаются в трудоустройстве (4%), дети (8%) и лица с инвалидностью (3%).

«На территории области определены 2 места компактного проживания ВПЛ», – сообщил губернатор.

Также он сообщил, что в области сформированы фонды для временного проживания – 51 квартира в Попасной, Золотом, Рубежном, Старобельске.

При этом в области 58 человек были взяты на учет как нуждающиеся во временном жилье, и 50 человек таким жильем были обеспечены.

Кроме того, по словам Гайдая, в текущем году в Минветеранов были направлены документы по 839 переселенцам из числа участников АТО / ООС, которые нуждаются в обеспечении жильем, на общую сумму в 841 млн грн. Правительство выделило почти 62 млн грн, или 7% от потребности, что дало возможность выплатить средства 61 человеку. Ожидается дофинансирование еще на 1 человека.

Напомним, всего в Украине по состоянию на 24 ноября учтены 1 млн 458 тыс. 737 переселенцев из Донбасса и Крыма. На подконтрольной Украине территории Донетчины количество ВПЛ составляет почти 512 тыс. человек.