Кабмин рассматривает введение полного локдауна на новогодние праздники, – Шмыгаль

Кабинет министров Украины рассматривает разные варианты реагирования на развитие эпидемии коронавируса. В том числе готовится и к возможному введению полного карантина на период новогодних праздников. Об этом сегодня, 25 ноября, заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент «Донецких новостей».

По словам премьера, результативность карантина «выходного дня» оценят в начале декабря, и тогда будут приниматься дальнейшие меры.

«Мы готовимся ко всем возможным сценариям, включая к введению карантина на зимние праздники. Сейчас вся страна в "оранжевой" зоне, действует карантин выходного дня и это взвешенная альтернатива жестким карантинным мерам и ограничениям», – отметил Денис Шмыгаль.

Напомним, министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил ввести двухнедельный локдаун в стране на период новогодних праздников.