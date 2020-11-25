Коснется жителей «Л-ДНР»: Кабмин расширил список паспортов РФ, которые не признаются в Украине

Кабинет министров Украины расширил перечень российских паспортов, которые не признаются в Украине. Соответствующее решение принято сегодня, 25 ноября, на заседании правительства, передает «РБК-Украина».

Эта мера коснется преимущественно жителей неподконтрольных территорий Донбасса и оккупированного Крыма.

Ранее согласно распоряжению Кабинета министров, не признавались российские паспорта, выданные органами миграционный службы России в Новошахтинске и Покровском Ростовской области. Именно в этих органах жители «Л-ДНР» в основном получают паспорта России.

Теперь же не будут признаваться документы, выданные и в других населенных пунктах Ростовской области: Донецк, Красный Сулин, Матвеев Курган, Шахты и Родионо-Несветайская.

Кроме того, не будут признаваться заграничные паспорта, выданные в Краснодарском крае. Здесь документы преимущественно оформляют крымчане.