Переселенец не уволился с «неподконтрольного» предприятия: Считается, что он в отпуске

Если гражданин до 2014 года работал на украинском предприятии, которое сейчас находится на неподконтрольной Украине части Донбасса, и он официально не уволился с него, то после начала АТО считается, что он находится в неоплачиваемом отпуске, передают «Донецкие новости».

Данную норму регулирует Закон Украины «Об отпусках».

Так, в пункте 18 статьи 25 «Отпуск без сохранения заработной платы, предоставляемый работнику в обязательном порядке» говорится, что такой отпуск предоставляется в обязательном порядке работникам на период проведения в соответствующем населенном пункте АТО / ООС в Донецкой и Луганской областях «с учетом времени, необходимого для возвращения к месту работы, но не более 7-ми календарных дней после принятие решения о прекращении антитеррористической операции, мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях».

То есть если вы не уволились официально с последнего места работы после начала АТО, то находитесь в неоплачиваемом отпуске. Как уточнили юристы организации «Донбасс SOS», если при этом за вас не платят Единый социальный взнос (ЕСВ), то страховой стаж не начисляется. «Но автоматически вас не уволили», – подчеркнули правозащитники.

В таких случаях официально оформить увольнение можно через центр занятости (см. «Как уволиться переселенцу, чтобы получить пособие по безработице»).

Также можно оформить пособие по безработице. «Страховой стаж и доход для назначения вам помощи должен рассчитываться за последние 12 месяцев не со дня обращения [в центр занятости за пособием по безработице], а с момента последней оплаты ЕСВ (после начала АТО в 2014 году). На практике сумма помощи должна стать больше (в обычной ситуации она была бы минимальной из-за отсутствия страхового стажа)», – пояснили в «Донбасс SOS».

«Обратите внимание, что сотрудники ЦЗ могут не знать об особенностях законодательства в отношении переселенцев, таких как размер помощи по безработице, регистрация без необходимых документов или компенсация работодателю затрат на работника-переселенца. Не бойтесь отстаивать свои права и требовать у сотрудников соблюдать нормы действующего законодательства», – подчеркнули правозащитники «Донбасс SOS».

Как сообщалось ранее, регистрация безработным в центре занятости и помощь по безработице – это не одно и тоже. Это две отдельные процедуры, каждая из которых регулируется своим порядком: первая – это статус, вторая – это выплата помощи. Также описана процедура, как встать на учет в центре занятости, какие нюансы предусмотрены для безработных переселенцев. Размер помощи зависит от количества лет страхового стажа и средней зарплаты человека за последние 12 месяцев, также есть ограничения по периоду выплат.

Кроме того, зарегистрированные безработные старше 45 лет в центре занятости могут получить ваучер на переобучение.