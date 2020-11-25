По свидетельству о рождении: Кабмин упростил въезд подросткам с неподконтрольных территорий

Кабинет министров Украины на заседании сегодня, 25 ноября, упростил процедуру въезда с временно неподконтрольных территорий гражданам Украины в возрасте от 14 до 16 лет, которые не имели возможности оформить паспорт или потеряли его.

Теперь въезд возможен по свидетельству о рождении.

Кроме того, Кабмин также урегулировал условия временного прекращения работы контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ). В частности, теперь предусматривается возможность безотлагательного пропуска лиц при наличии оснований гуманитарного характера (например, возвращение к месту жительства, воссоединение семьи, тяжелая болезнь, обеспечение лекарствами, для посещения вузов и т.д.).