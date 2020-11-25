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В Северодонецке от осложнений COVID-19 умерли 7 человек

25.11.20 15:54
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине за сутки лабораторно подтверждены 74 новых случая COVID-19. От осложнений умерли 9 человек, из них 7 – в Северодонецке. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 9 человек: 60-летняя, 78-летняя, 84-летняя женщины и 54-летний, 72-летний, 75-летний, 81-летний мужчины из Северодонецка; 91-летний мужчина из Старобельского района; 81-летняя женщина из Сватовского района.

География выявленных заболеваний:

  • город Лисичанск – 10 человек;
  • Рубежное – 9;
  • Северодонецк – 15;
  • Беловодский район – 2;
  • Белокуракинский – 7;
  • Кременской – 5;
  • Меловской – 4;
  • Новоайдарский – 4;
  • Попаснянский – 8;
  • Сватовский – 3;
  • Старобельский – 5;
  • Троицкий – 2.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 5 793 человек, из них:

  • выздоровели – 3 497 пациентов (60,4% от всех заболевших);
  • лечатся – 2 144 человека, 366 – стационарно, 1 778 – амбулаторно (37,0%);
  • умерли – 152 человека (2,6%).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 17,3%.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 25 ноября в Украине COVID-19 заболели 661 858 человек (307 778 пациентов выздоровели, 11 492 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 20 871 случай (выздоровели – 9 638 пациентов, летальных случаев – 373).

В «ДНР» – 10 168 случаев коронавируса (выздоровел – 4 921 человек, летальных случаев – 941). В «ЛНР» – 1 755 случаев коронавируса (выздоровели – 1 512 человек, летальных случаев – 136).

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