В Северодонецке от осложнений COVID-19 умерли 7 человек

На Луганщине за сутки лабораторно подтверждены 74 новых случая COVID-19. От осложнений умерли 9 человек, из них 7 – в Северодонецке. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 9 человек: 60-летняя, 78-летняя, 84-летняя женщины и 54-летний, 72-летний, 75-летний, 81-летний мужчины из Северодонецка; 91-летний мужчина из Старобельского района; 81-летняя женщина из Сватовского района.
География выявленных заболеваний:
- город Лисичанск – 10 человек;
- Рубежное – 9;
- Северодонецк – 15;
- Беловодский район – 2;
- Белокуракинский – 7;
- Кременской – 5;
- Меловской – 4;
- Новоайдарский – 4;
- Попаснянский – 8;
- Сватовский – 3;
- Старобельский – 5;
- Троицкий – 2.
За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 5 793 человек, из них:
- выздоровели – 3 497 пациентов (60,4% от всех заболевших);
- лечатся – 2 144 человека, 366 – стационарно, 1 778 – амбулаторно (37,0%);
- умерли – 152 человека (2,6%).
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 17,3%.
Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 25 ноября в Украине COVID-19 заболели 661 858 человек (307 778 пациентов выздоровели, 11 492 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 20 871 случай (выздоровели – 9 638 пациентов, летальных случаев – 373).
В «ДНР» – 10 168 случаев коронавируса (выздоровел – 4 921 человек, летальных случаев – 941). В «ЛНР» – 1 755 случаев коронавируса (выздоровели – 1 512 человек, летальных случаев – 136).