В Северодонецке от осложнений COVID-19 умерли 7 человек

На Луганщине за сутки лабораторно подтверждены 74 новых случая COVID-19. От осложнений умерли 9 человек, из них 7 – в Северодонецке. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 9 человек: 60-летняя, 78-летняя, 84-летняя женщины и 54-летний, 72-летний, 75-летний, 81-летний мужчины из Северодонецка; 91-летний мужчина из Старобельского района; 81-летняя женщина из Сватовского района.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 10 человек;

Рубежное – 9;

Северодонецк – 15;

Беловодский район – 2;

Белокуракинский – 7;

Кременской – 5;

Меловской – 4;

Новоайдарский – 4;

Попаснянский – 8;

Сватовский – 3;

Старобельский – 5;

Троицкий – 2.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 5 793 человек, из них:

выздоровели – 3 497 пациентов (60,4% от всех заболевших);

лечатся – 2 144 человека, 366 – стационарно, 1 778 – амбулаторно (37,0%);

умерли – 152 человека (2,6%).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 17,3%.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 25 ноября в Украине COVID-19 заболели 661 858 человек (307 778 пациентов выздоровели, 11 492 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 20 871 случай (выздоровели – 9 638 пациентов, летальных случаев – 373).

В «ДНР» – 10 168 случаев коронавируса (выздоровел – 4 921 человек, летальных случаев – 941). В «ЛНР» – 1 755 случаев коронавируса (выздоровели – 1 512 человек, летальных случаев – 136).