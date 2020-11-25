Президент Зеленский выразил соболезнования по поводу гибели украинского военного на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и близким старшего солдата Вячеслава Минкина, который погиб в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.

«Вчера вечером пришло известие о том, что вражеский снайпер на Донбассе тяжело ранил нашего бойца – 31-летнего Вячеслава Минкина. К сожалению, спасти его не удалось. Я искренне сочувствую семьям, которые понесли невосполнимые потери», – сказал Владимир Зеленский.

Как сообщалось, 24 ноября по позициям украинских войск в пригороде Авдеевки (Донецкая обл.) прицельный огонь вел снайпер противника. В результате выстрела снайпера огнестрельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил. Для оказания медицинской помощи тяжелораненый украинский военный был доставлен в лечебное учреждение. Проведенные неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось.

О действиях НВФ были проинформированы представители ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.