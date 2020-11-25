Детское Евровидение-2020: Украину представит 14-летний переселенец из Донецка (Видео)

29 ноября в Польше пройдет детское Евровидение-2020. Украину на конкурсе будет представлять переселенец из Донецка 14-летний Александр Балабанов. Парень стал победителем Национального отбора с песней «Відкривай».

Александру Балабанову 14 лет, он родился в Донецке. Увлекается вокалом с детства.

«Родители говорят, что я стал петь раньше, чем говорить. В 3 года меня отдали в театр народной песни "Казачий дворъ", это в ДК им. Калинина. В 5 лет я уже солировал в коллективе. С детства понял, что музыка – это то, чем я действительно хочу заниматься», – рассказывал Саша ранее «Донецким новостям».

Летом 2014 года, сразу после окончания второго класса, Саша вместе с родителями уехал из охваченного войной Донецка. Сначала жили у бабушки с дедушкой в Угледаре, а через полгода перебрались в Киев.

В столице Александр поступил в школу искусств на музыкальное отделение (академическая гитара), также занимается эстрадным вокалом. Саша свободно говорит по-английски и изучает немецкий и турецкий.

Дончанин – победитель и лауреат почти 40-ка международных и всеукраинских вокальных конкурсов и фестивалей.

Как сообщалось ранее, Александр Балабанов в 12-летнем возрасте уже пытался попасть на детское Евровидение от Украины. Но в 2018 году ему не хватило голосов на этапе национального отбора.

Отметим, что в детском Евровидении-2020 примут участие представители 13 стран: Украины, Беларуси, России, Польши, Испании, Сербии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Армении и Германии.

Из-за пандемии коронавируса конкурс пройдет в онлайн-режиме – дети будут выступать в студиях своих стран. При этом само шоу будет проходить в прямом эфире. В нем будут принимать участие международные ведущие и приглашенные звезды с соблюдением безопасной социальной дистанции.