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Обещал украинский техпаспорт: В «ЛНР» жителя Луганска посадили на 2,5 года

25.11.20 16:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» житель Луганска предлагал услуги по оформлению, восстановлению украинских документов на автомобили. Однако деньги брал, а документы так и не предоставлял. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба «генпрокуратуры ЛНР».

Так, луганчанин сообщил заказчику, что на подконтрольной Украине территории может восстановить ранее утерянное свидетельство о регистрации транспортного средства.

Клиент передал ему копии техпаспорта на автомобиль, паспорта гражданина Украины, ИНН. Услуга была оценена в 1200 долл. США.

Житель Луганска деньги получил, но услугу не выполнил.

В итоге, ему инкриминировали мошенничество с причинением значительного ущерба. После задержания он признался в содеянном.

«Гражданин республики был осужден приговором Артемовского районного суда г. Луганска к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев… Приговор суда вступил в законную силу», – говорится в сообщении.

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