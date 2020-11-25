Заразились более 800 детей: На Донетчине инфекционист рассказал, как не заболеть коронавирусом

На Донетчине за весь период эпидемии зарегистрировано 886 случаев подозрения на коронавирус у детей. Об этом сегодня, 25 ноября, рассказал на брифинге главный внештатный детский инфекционист Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Дмитрий Яковенко, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Окончательно подтвержден диагноз в 884 случаях. Умерших от коронавирусной инфекции среди детей нет. Дети переносят коронавирус в более легкой форме, в отличие от взрослых и пожилых людей», – отметил Яковенко.

По его словам, нужно помнить, что дети являются основным источником распространения инфекции, приходя домой, к дедушкам и бабушкам, у которых более низкий иммунитет.

Врач подчеркнул, что больной с COVID-19 становится заразным за несколько дней до начала клинического проявления инфекции. То есть последние 2-3 дня инкубационного периода.

«Когда я чувствую себя хорошо, у меня нет кашля, нет насморка, чувствую себя прекрасно, я иду в гости, я иду в аудитории, к друзьям, на работу, не пользуюсь маской, подхожу близко к человеку, ведь у меня нет ни кашля, ни насморка, заболею я завтра или послезавтра. Так вот, я – опасный источник инфекции», – привел пример инфекционист.

По его словам, даже те люди, которые без видимых признаков простуды, кашля, насморка, без потери обоняния, лихорадки, без ломоты в теле и чувствуют себя прекрасно, что они не больны, – они все равно могут быть источником инфекции.

«Поэтому к каждому, кто находится рядом с нами в очереди, едет в общественном транспорте, сидит в офисе, на работе, находится на заводе в цеху, мы должны относиться как к потенциально заразному COVID-19. То есть пользоваться защитными масками, выдерживать расстояние при разговорах и общении 1,5-2 м и регулярно обрабатывать руки спиртсодержащими антисептиками», – подчеркнул Яковенко.

Он добавил, что коронавирус «боится» щелочей и спирта, то есть обычное мыло и спиртсодержащие антисептики убивают этот вирус очень быстро. Поэтому важно регулярно обрабатывать руки, поскольку мы прикасаемся ими к слизистым оболочкам глаз, рта, и так вирус может попасть в организм.