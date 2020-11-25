Пособия переселенца: Что делать, если УТСЗН требует явиться лично для продления выплат

Если Управление труда и соцзащиты населения (УТСЗН) требует лично явиться переселенцу для продления выплат в период карантина, при этом приостанавливает такие выплаты, то такие действия ведомства можно обжаловать двумя способами. Об этом рассказал юрист общественной организации «Донбасс SOS» Михаил Фоменко в ходе вебинара по теме соцпомощи в период карантина, передают «Донецкие новости».

На период карантина сохраняются все выплаты переселенцам, они продлеваются автоматически.

Так, Законом Украины № 540 «О внесении изменений… направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» установлено, что на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены:

запрещается осуществление проверок фактического места жительства / пребывания внутренне перемещенных лиц при назначении (возобновлении) социальных выплат;

комиссии по вопросам назначения (восстановление) социальных выплат ВПЛ принимают решение о назначении (восстановление) или отказе в назначении (возобновлении) социальных выплат без акта обследования материально-бытовых условий семьи;

продолжается выплата ВПЛ социальных выплат (пенсий, пожизненных государственных стипендий, всех видов социальной помощи и компенсаций, материального обеспечения, предоставления социальных услуг, субсидий и льгот за счет средств государственного бюджета и фондов общеобязательного государственного социального страхования), назначенных до установления карантина.

Фоменко напомнил, что до карантина переселенцам ежемесячная адресная помощь («пособие переселенца») назначалась на 6 месяцев, потом ее необходимо было продлевать. На период карантина продление выплат должно проходить автоматически, переселенцу не нужно являться лично в УТСЗН. «На период карантина не нужно обращаться для продления этих выплат на следующий срок. Была предусмотрена формулировка "на период карантина и один месяц после него". То есть выплаты продлевались сначала на 6 месяцев, если период продления выпадает на карантин, то они снова продлеваются еще на 6 месяцев», – сказал он.

Также без личного обращения ВПЛ продлеваются выплаты пенсий и иных социальных выплат.

Однако, по выплатам малообеспеченным семьям и одиноким матерям 22 июля было принято Постановление Кабинета министров Украины № 632. «Его основная идея: изменились некоторые правила назначения этих выплат, изменились критерии, по которым определяют совокупный доход семьи для назначения этих выплат. В этой связи было принято решение, что с 1 июля выплаты этих помощей осуществляются исключительно при повторной подаче заявлений, чтобы заново пересчитать их. Но это противоречит норме выше приведенного закона № 540 – эти выплаты должны продлеваться без участия человека на период карантина. Кроме того, постановление КМУ имеет юридическую силу ниже, чем закон. Поэтому положения именно закона преобладают и должны применяться», – пояснил юрист.

При этом он констатировал, что на практике подразделения Управлений труда и соцзащиты населения будут все же применять норму, «которая профильная для них, а для них это будет постановление Кабмина». «В этой ситуации мы можем посоветовать обратиться с письменным требованием в УТСЗН с указанием требований закона № 540, чтобы они в письменной форме ответили, по какой причине они это сделали (требовали личного присутствия человека, отменили из-за этого выплаты, – ред.). И с требованием возобновить выплаты», – посоветовал Михаил Фоменко.

После получения ответа от УТСЗН возможны два варианта развития событий. «Первый – назначение или продолжение выплаты в соответствии с законодательством. Второй – отказ органа соцзащиты и дальнейшее его обжалование», – продолжил юрист.

В отношении обжалования решения УТСЗН также есть два пути:

административное обжалование – обращение в вышестоящий орган. Для структурных подразделений соцзащиты – это советующие подразделения соцзащиты при облгосадминистрации (чаще всего это департамент соцзащиты при ОГА того или иного региона);

судебное обжалование – при наличии ответа от УТСЗН можно обратиться в окружной административный суд по обжалованию решения УТСЗН, признания его незаконным, с требованием произвести определенные действия (т.е. начислить и осуществить выплаты).

«В случае, если у вас с этим возникнут проблемы, можно обратиться в нашу организацию для консультаций и разъяснения вашей ситуации», – отметил юрист «Донбасс SOS».