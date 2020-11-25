«Выбивали» деньги и сбывали наркотики: На Донетчине будут судить полицейскую ОПГ

В суд направлено обвинительное заключение в отношении 4-х сотрудников Управления патрульной полиции Донецкой области, которое располагается в Мариуполе. Они обвиняются в вымогании денег у наркозависимых лиц и продаже наркотиков. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает Главное бюро расследований.

Обвиняемые – бывшие командир взвода, инспектор и двое полицейских роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) Управления патрульной полиции в Донецкой области.

Данные сотрудники полиции были задержаны 9 июля 2020 в городе Мариуполе.

В ходе досудебного расследования установлено, что инициатором создания организованной группы стал 26-летний полицейский. Он предложил «выбивать» деньги у наркозависимых лиц.

В итоге, правоохранители неоднократно незаконно проникали в квартиры, дома наркозависимых, применяли насилие и специальные средства (слезоточивый газ), изымали найдены там наркотические средства и психотропные вещества. За непривлечение таких лиц к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств полицейские требовали и получали от них денежные средства.

В дальнейшем присвоенные таким образом наркотики и психотропы правоохранители сбывали местным жителям.

Следствием задокументировано несколько фактов присвоения правоохранителями психотропного вещества – амфетамина в особо крупном размере, а также незаконного хранения и сбыта боеприпасов (боевых патронов калибра 9 мм).

Таким образом, бывшие правоохранители обвиняются в:

незаконном приобретении, перевозке, хранении и сбыте психотропного вещества – амфетамина в особо крупных размерах, совершенного повторно, организованной группой (ч. 3 ст. 307 УК Украины);

незаконном проникновении в жилище или другое владение лица, совершенное должностным лицом с применением насилия или с угрозой его применения, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 162 УК Украины);

превышении власти, сопровождавшихся насилием и мучительными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины);

в требовании предоставить неправомерную выгоду, совершенном организованной группой (ч. 3 ст 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины);

покушении на присвоение психотропного вещества – амфетамина, в особо крупном размере, повторно, в организованной группе, с применением насилия, злоупотребляя своим служебным положением (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 308 УК Украины).

Кроме того, полицейский, который создал и возглавил организованную группу, обвиняется также в хранении и сбыте боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

В случае доказательства вины правоохранителям грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в связи с деятельностью данной группировки обыски были проведены и у начальника Управления патрульной полиции Донецкой области Михаила Вершинина. В ходе обыска в его личном кабинете правоохранители нашли в сейфе гранату Ф-1 и более тысячи патронов калибром 7,62 для автоматического оружия. Вершинина обвиняют в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения. В ноябре в отношении начальника патрульной полиции обвинительный акт был направлен в суд. Ему грозит лишение свободы до 7 лет. Вершинина отстранили от должности.

Как сообщалось ранее, Вершинин – уроженец Донецка. До 2014 года занимался предпринимательством – держал шиномонтажную мастерскую в Донецке. В 2014-м ушел добровольцем на фронт, воевал под Донецким аэропортом, затем – в секторе «М» на юге области. В 2016 году прошел отбор в патрульную службу полиции, был заместителем начальника управления в Мариуполе. В 2017 году возглавил патрульную полицию Донецкой области.