Донбасс: В ВСУ сообщили о погибших и раненых в период перемирия

Сегодня, 25 ноября, продолжается 122-й день от начала всеобъемлющего перемирия на Донбассе, достигнутого 27 июля во рамках Трехсторонней контактной группы. За этот период в зоне Операции Объединенных сил погибло 4 украинских военнослужащих, 14 получили ранения. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает «АрмияInform».

По его словам, перемирие соблюдается. Однако, не нужно забывать, что война на востоке Украины продолжается, линия столкновения составляет 400 км.

«Если перед Вооруженными силами Украины стоит задача без необходимости огонь не открывать, чтобы не провоцировать на соответствующие силовые действия противника, то в подавляющем большинстве, на 99%, эти задачи наши военные выполняют. К сожалению, враг не так же выполняет их», – сказал Хомчак.

Он также рассказал об обстреле 24 ноября в пригороде Авдеевки (Донецкая обл.), в результате которого погиб военнослужащий отдельной механизированной бригады им. Черных запорожцев.

«Был обстрел, мы его квалифицировали как снайперский, идет расследование. Раненый военнослужащий 72-й бригады, к сожалению, в больнице скончался. Это четвертый случай гибели за 122 сутки и имеем 14 человек раненых. Конечно, это много, если погибают или травмируются люди. Однако если брать в сравнении с прошлым периодом (мы не берем 2014-2015 годы) это, конечно, мало», – продолжил главнокомандующий ВСУ.

Он отметил, что решение об открытии огня принимает командир на месте. Вчера, 24 ноября, огонь не открывали, потому проводили эвакуацию раненого, пытаясь его спасти. «Комбриг принял решение огонь не открывать, потому что неизвестно, удалось бы эвакуировать военного», – пояснил Хомчак.

Как сообщалось, 24 ноября вблизи Авдеевки от пули снайпера «ДНР» ранения получил украинский военнослужащий. Ему оперативно была оказана медицинская помощь. Но позже боец скончался в больнице.