Переплаты пособий, пенсий: После окончания карантина есть возможность не возвращать деньги

Законодательством предусмотрено, что в период карантина социальные выплаты, определенные пенсии (например, по инвалидности) продлеваются автоматически. Но после завершения карантина будет сделан перерасчет. И если что-то было насчитано сверх «нормы», то эти средства человек должен будет вернуть государству. Но при этом есть возможность отстоять свои права на такие «излишки». Об этом рассказал юрист общественной организации «Донбасс SOS» Михаил Фоменко в ходе вебинара по теме соцпомощи в период карантина, передают «Донецкие новости».

«В данном случае это норма закона (об истребовании лишних выплат, – ред.) вступает в противоречие с нормой Гражданского кодекса, а именно со статьей 1215 ГК "Безосновательно приобретенное имущество, которое не подлежит возврату". Смысл статьи таков, что имущество, которое получено без правовых оснований, не подлежит возврату, если это платежи, которые приравниваются к средствам существования – пенсии, помощи, стипендии, зарплата и пр. Но при этом не должно быть наличия двух обстоятельств – расчетная ошибка органа, который произвел начисление, и недобросовестность со стороны получателя (предоставление им неправдивой информации). На данный момент [карантина] нет оснований говорить о наличии этих факторов. Потому что выплаты производятся автоматически и человек (получатель) в них не участвует, т.е. не может предоставить неправдивую информацию», – пояснил Фоменко.

Соответственно идет противоречие двух норм равных по силе законов. Но как оно будет решаться на практике – будет ясно лишь после окончания карантина. «С одной стороны, здесь могут применить специальную норму, которая касалась исключительно карантина. Но также может быть применена норма неопределенности, противоречия законодательства – в этом случае выбирается наилучшая норма по обеспечению прав граждан. То есть тогда должна применяться норма гражданского законодательства, которая обеспечивает наилучшие права гражданина и не требует от него возврата этой помощи», – подчеркнул юрист.

«Скорее всего, на практике будут требовать возврат денежных средств, которое будет оформлено как письменное требование. Оно будет передано соответствующим органам, которые пересчитают выплаты – либо в Пенсионный фонд, либо в структурные подразделения соцзащиты. В случае отказа человеком возвращать переплаты, на него, скорее всего, будет подан гражданский иск в суд о возврате этих денег. И вот в этой ситуации человек для защиты своих прав уже сможет отстаивать позицию, ссылаясь на нормы Гражданского кодекса [в т.ч. статью 1215], на нормы, принятые на период карантина», – пояснил юрист.

Фоменко также не исключает вариант, что ведомства не будут обращаться в суды и тогда «эти выплаты не будут истребованы обратно».

Он отметил, что пока это вопрос более позднего периода (нужно дождаться окончания карантина) и вопрос судебной практики – каковой вообще судебная практика будет по этим вопросам.