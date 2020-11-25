Отстреляли лис, волков, собак: В «ЛНР» впервые разрешили охоту

В «ЛНР» впервые с 2014 года разрешили полноценную охоту. Для этого выдали 500 удостоверений охотника и провело 68 облавных охот. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщила «замминистра природных ресурсов ЛНР» Елена Бойко.

Она рассказала, что в «республике» охотничьи угодья закрепили за Ивановским и Свердловским лесоохотничьими хозяйствами, организацией охотников Краснодона (после декоммунизации – Сорокино), «Союзом охотников Луганщины», Антрацитовским районным обществом охотников и рыболовов, а также за рядом частных сельскохозяйственных предприятий.

«На сегодня выдано 488 удостоверений охотника и 2 179 ежегодных контрольных карточек учета добытой дичи и нарушений правил охоты», – цитируют Бойко «республиканские» интернет-ресурсы.

Она акцентировал, что в этом году «министерство» впервые организовало полноценный охотничий сезон, который проходит с августа 2020 года по февраль 2021 год.

«Министерством на территории республики постоянно проводятся мероприятия по регулированию численности диких и хищных вредных животных. За текущий год было проведено 68 облавных охот на диких хищных и вредных животных. В ходе облав было добыто и отстреляно: лис – 100 голов, волков – 11 голов, бродячих собак – 18 голов», – сказала Бойко.

Как сообщалось ранее, на юге подконтрольной Украине части Донецкой области также стартовал сезон охоты на диких животных, которого не было в течение последних 6 лет.