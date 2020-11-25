Медики Черкащины получили аппарат ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Сегодня, 25 ноября, Уманская центральная районная больница (с. Родниковка, Черкасская обл.) получила от Фонда Рината Ахметова аппарат искусственной вентиляции легких производства Франции. Вручение оборудования состоялось в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Ринат Ахметова первым пришел на помощь стране и выделил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом. Медики со всей Украины получили от Фонда и бизнесов группы SCM более 200 тысяч средств индивидуальной защиты и расходных материалов и 337 тысяч экспресс-тестов. Также были закуплены свыше 200 аппаратов ИВЛ, более 180 уже переданы врачам. Это оборудование получают как большие клиники в областных центрах, так и совсем небольшие больницы, делая современную медицину европейского уровня доступной для всех. Участником проекта стала и Центральная районная больница в селе Родниковка. Ранее оборудования такого класса здесь никогда не было», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Аппараты ИВЛ, которые передаются врачам, в числе самых современных в мире. «Эти аппараты просты в использовании и в значительной степени исключают влияние человеческого фактора. Они могут быть использованы сразу же после инсталляции, что очень важно в условиях эпидемии, когда спасать жизни нужно здесь и сейчас. С помощью интеллектуального режима аппарат сам анализирует состояние пациента и выбирает наиболее оптимальный уровень подачи кислорода», – отметила представитель Фонда Екатерина Свириденко.

Директор Уманской центральной районной больницы Александр Кучмий поблагодарил Фонд Рината Ахметова за помощь и подчеркнул, что аппарат ИВЛ поможет лечить пациентов с осложнениями от коронавирусной болезни. «Этот аппарат будет использоваться в инфекционном отделении, в палате интенсивной терапии», – уточнил врач.

Заместитель главы Черкасской облгосадминистрации Лариса Кошевая отметила, что коронавирус стал настоящим вызовом системе здравоохранения Украины: «Медицина не была полностью готова к такому вызову. Сегодня мы получаем аппарат ИВЛ от Фонда Рината Ахметова. Это действительно то оборудование, в котором мы очень нуждались».

Первый заместитель председателя Уманской районной рады Сергей Жорницкий подчеркнул, что местные власти делают все возможное для обеспечения потребностей медиков, но без помощи благотворителей сделать это невозможно. «Это оборудование даст возможность спасать жизни и здоровье жителей Уманского района», – сказал Жорницкий.

Вместе с аппаратом ИВЛ врачи отделения интенсивной терапии получили комплекты медицинской спецодежды, пошитые для них по индивидуальным размерам по спецзаказу Фонда.