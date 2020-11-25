С приходом деятеля из «ДНР»: Фермеры Луганщины просят у президента защиты от рейдеров

На Луганщине фермерское хозяйство «Криничное» и ООО «Диброва» заявляют о рейдерском захвате их урожая и обращаются к президенту Украины с просьбой о защите. Об этом говорится в заявлении фермеров и адвоката на имя президента, передает «РБК – Украина».

Фермеры считают, что оказались жертвами «рейдерского захвата со стороны власти и правоохранителей». Также в обращении на имя президента утверждается, что от рейдерского захвата пострадали сотрудники филиалов Государственного предприятия «Конярство Украини» – «Деркульский конный завод №63», «Лимаревский конный завод №61», «Стрелецкий конный завод №60».

Как объяснил адвокат фермеров Сергей Жердев, с лета 2020 года осуществляется разбойное завладение урожаем ФХ «Криничное» и ООО «Диброва».

«Законные договора о предоставлении перечня сельскохозяйственных услуг ФХ "Криничное" и ООО "Диброва" заключили с филиалами ГП "Конярство Украины" осенью 2019-го (под посев озимой пшеницы) и весной 2020 года (под посев подсолнечника и кукурузы). Всего было удобрено, засеяно и выращено зерновых на более чем 20 тыс. га в Меловском и Беловодском районах Луганской области. Все договора были заключены согласно украинского законодательства, были согласованы с руководством ГП "Конярство Украины" и до сих действительны», – пояснил адвокат.

Эти договора, по его словам, позволили сократить убытки «Конярства» – частные компании начали платить за пользование землей сразу после заключения договоров. Филиалы ГП уже получили от фермеров более 10 млн грн. Еще 40 млн грн было потрачено на уход за землей, посевную, выращивание зерновых.

«Никто, ни разу не ставил под сомнение договора до тех пор, пока не начал созревать урожай. С лета жизнь фермеров превратился в кошмар. Против компаний начали одно за одним возбуждать надуманные уголовные дела. Урожай незаконно арестовали, и начали силой забирать у законных владельцев. Незаконность арестов неоднократно подтверждали суды, но вопреки этому рейдерский захват продолжается. Полиция вместо того, чтобы прекратить беспредел – сама активно отжимает урожай у законных владельцев», – заявил Жердев.

Он объяснил, что незаконно изъятый урожай перевозится якобы для хранения за 180-200 км от места уборки, при этом его никто не взвешивает, и по пути зерно разворовывают.

«У ФХ "Криничное" и ООО "Диброва" каждый день рейдеры забирают по 4 фуры зерна. Убытки – 1 млн грн в день! Половина этого зерна – воруется по пути в Рубежное. Мы обнаружили один из таких пунктов перевалки, и все зафиксировали на видео», – заявил адвокат.

Жердев уверен, что к рейдерству причастны высшие должностные лица Главного следственного управления Национальной полиции Украины и Луганского главного управления нацполиции, по факту их действий уже открыт ряд уголовных производств.

Адвокат также уточнил, что рейдерство против ФХ «Криничное» и ООО «Диброва» перешло в активную фазу после назначения директором ГП «Конярство Украины» Евгения Веретюка. При этом он не исключает, что деньги от продажи украденного у ФХ «Криничное» и ООО «Диброва» урожая идут на финансирование терроризма.

По словам адвоката, внимание СБУ неоднократно обращалось на то, что директор ГП «Конярство Украины» – активный деятель «ДНР».

«В Макеевке есть завод "Металлист"… в 2016-м Евгений Веретюк торжественно открывал отремонтированный после обстрелов "Металлист", и гордо заявлял, что производит "востребованные в республике трубы», – заявил Жердев.

Адвокат также заявил, что ранее местные активисты и представители ФХ «Криничное» и ООО «Диброва» хотели попасть на встречу с Владимиром Зеленским, который в октябре 2020 г. приезжал в Луганскую область, однако им помешала полиция.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство госпредприятия «Коневодство Украины» подало заявление в Генеральную прокуратуру, МВД, СБУ, Государственное бюро расследований и Государственную налоговую службу по факту нанесения ущерба на сумму более 150 млн грн со стороны предыдущего руководителя госпредприятия.