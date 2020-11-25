Заседание ТКГ: Встреча завершилась взаимными обвинениями

Сегодня, 25 ноября, в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) на уровне глав делегаций. Судя по сообщению сторон, переговоры прошли безрезультатно, все основные вопросы перенесены на следующее заседание.

Украинская делегация вновь напомнила о своей позиции – основой урегулирования является весь комплекс договоренностей, достигнутых в рамках Нормандского формата, а также Минские договоренности.

«Кравчук принципиально требует от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже в 2019 году, до конца этого года», – говорится в сообщении пресс-службы украинской делегации в ТКГ.

Украина предлагает до конца года провести новую встречу на высшем уровне в «нормандской формате», на которой и обсудить планы дальнейшего выполнения договоренностей.

Также украинская сторона инициировала проведение на следующей неделе внеочередного заседания ТКГ, на котором были бы рассмотрены следующие вопросы:

освобождение удерживаемых лиц,

разблокировка российской стороной работы КПВВ,

финализация договоренности о 19-ти участках разминирования,

финализация договоренности о 4-х новых участках разведения сил и средств,

обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины,

обеспечение доступа международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.

«Также, в начале заседания, Кравчук заявил российской стороне решительный протест гибели вчера от пули российского снайпера военнослужащего 72-й омбр Минкина В.Ю. Глава украинской делегации потребовал от представителей РФ расследование этого преступления и наказания виновных, а от СММ ОБСЕ – содействие в этом расследовании», – говорится в сообщении.

Руководитель делегации России в ТКГ Борис Грызлов обвинил Украину в срыве договоренностей об открытии новых КПВВ в Луганской области (в Счастье и Золотом). Он считает, что открытие Украиной 10 ноября КПВВ – это «односторонние провокационные действия Украины, которые направлены на срыв согласованного открытия КПВВ».

Также он отметил, что нет прогресса в выполнении Минских договоренностей. «Год прошел, а результата нет», – цитируют Грызлова российские СМИ. Традиционно в невыполнении «Минска» он обвинил украинскую сторону.

В «ДНР» заявили, что не считают эффективной реализацию нынешнего перемирия, заявляют об обстрелах территории, которая находится под контролем «республики».

«Только за две недели между заседаниями [ТКГ] количество нарушений режима прекращения огня, где можно определить стрелявшую сторону, – 29 раз со стороны Украины и для контраста – всего 1 со стороны ДНР. Снова под прицелом ВСУ критически важная гражданская инфраструктура – в районе Донецкой фильтровальной станции Миссия ОБСЕ подтверждает обострение ситуации. Почти 40 фактов позиционных нарушений на всех направлениях», – заверяет со ссылкой на отчеты ОБСЕ представитель «ДНР» в Контактной группе Наталья Никонорова.

Она утверждает, что с 27 июля за период нынешнего перемирия в «ДНР» от боевых действий «погибли трое военнослужащих, еще один военнослужащий и двое гражданских пострадали».

В «ЛНР» не высказывали свою версию происходящего на сегодняшнем заседании. Представитель «ЛНР» на Минских переговорах Владислав Дейнего лишь констатировал: «Заседание Контактной группы завершилось, следующая встреча запланирована на 16 декабря».

Как сообщалось ранее, сегодня, продолжается 122-й день от начала всеобъемлющего перемирия на Донбассе, достигнутого 27 июля во рамках ТКГ. За этот период в зоне Операции Объединенных сил погибло 4 украинских военнослужащих, 14 получили ранения.