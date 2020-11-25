В ДонОГА пояснили, почему вакцина от гриппа платная и почему есть дефицит

На Донетчине вакцину от гриппа жители должны приобретать за собственные средства. При этом поставщики пока не могут выполнить заявки в полном объеме. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 25 ноября, рассказал начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

«Вакцина готовится под каждый сезон гриппа отдельно. Процедура изготовления длится с августа по сентябрь. И с сентября вакцина доставляется до конечного потребителя. В Украине процедура проходит через государственный экспертный центр, где выдается вывод, что вакцину можно использовать», – пояснил он.

По его словам, вакцину в аптеках региона приобрести можно, но поставщики пока не справляются с объемом заказа. Например, на сегодняшний день в аптеке № 302 Краматорска было всего 6 доз. «А всего было заказано свыше 2 тысяч доз вакцин. К сожалению, ГКП "Фармация" получила от дистрибьютера всего 300 доз. Вот 6 осталось. Если у дистрибьютера еще будет вакцина, она будет поставлена и в Донецкую область также», – сказал Педенко.

При этом, по его словам, активно идет вакцинация от гриппа в Бахмуте, в Мариуполе и в иных крупных городах Донетчины.

Педенко акцентировал, что вакцина от гриппа входит в перечень рекомендованных прививок, поэтому она должна приобретаться пациентом за собственные средства. «В Донецкой области централизовано вакцину от гриппа закупают лишь для воспитанников домов ребенка», – заключил чиновник.