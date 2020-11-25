При закрытии КПВВ: Кабмин определил гуманитарные причины для пересечения линии разграничения

Кабинет министров утвердил четкий перечень гуманитарных оснований, по которым разрешается пересекать линию разграничения в случае закрытия КПВВ. Об этом сообщает общественная организация «Восток SOS».

Так, сегодня, 25 ноября, Кабмин на своем заседании принял изменения в Постановление КМУ № 815 «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий».

«Сейчас все КПВВ работают в обычном режиме и с ограничений действует лишь требование установки приложении «Дій вдома» для прохождения самоизоляции. Изменения в постановлениях правительства предусматривают уточнение гуманитарных оснований для пересечения линии разграничения, что в случае повторного закрытия КПВВ должны упростить пересечение», – отметили в «Восток SOS».

В случае временного прекращения работы КПВВ пропуск людей будет осуществляться при наличии таких оснований гуманитарного характера:

с целью воссоединения семьи. В частности, в случае совместного путешествия членов семьи при наличии оснований для пересечения КПВВ хотя бы у одного члена семьи – другие члены семьи также допускаются к пересечению КПВВ. Разрешается пересечение контрольного пункта родителям (одному из родителей), если дети находятся на подконтрольной Украине территории или за линией разграничения отдельно от родителей (одного из родителей);

в случае тяжелой болезни, смерти близких родственников;

в случае необходимости обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождения лечения при наличии тяжких и / или хронических болезней (в частности инсулинозависимого диабета, онкологических заболеваний, потребности в антиретровирусной, противотуберкулезной терапии);

в случае выезда с неподконтрольной Украине территории лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве;

пересечение КПВВ ребенком в сопровождении одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей, с целью оформления ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;

пересечение КПВВ лицами с целью посещения учебного заведения (при условии предоставления подтверждающих документов) для:

– обучения,

– прохождения профессионально-практической подготовки,

– прохождения государственной итоговой аттестации (в частности в форме ВНО, квалификационной аттестации соискателей профессионального (профессионально-технического) образования,

– прохождения вступительных экзаменов,

– проведения подготовительных мероприятий по практической подготовке на производстве, лабораторных работ и тренажерных занятий,

– прохождения аттестации соискателей высшего образования и соответствующих подготовительных мероприятий,

– получения документов об образовании,

– участия в образовательном процессе, связанном с образованием взрослых;

в случае возвращения лица к месту своего проживания. Пропуск лиц осуществляется один раз в течение периода действия решения о временном прекращении работы КПВВ;

с целью принятия наследства.

Также в постановлении Кабмина говорится, что пропуск граждан также возможен при наличии «других случаев, когда есть основание считать, что ситуация требует безотлагательного пересечения лицом контрольного пункта в любом направлении по основаниям гуманитарного характера или с целью предотвращения возникновения угрозы жизни и здоровью человека и / или нарушению его прав» (в частности в случае политического преследования лица на неподконтрольной Украине территории).

Наличие оснований гуманитарного характера по возможности должно быть документально подтверждено.

Для получения консультации относительно пересечения КПВВ в условиях пандемии COVID-19 можно обращаться к команде «Восток SOS»: