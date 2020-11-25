В госбюджете «кассовый разрыв»: Украина ждет онлайн-миссию МВФ до конца года

Ежедневно ведутся технические консультации Украины с Международным валютным фондом (МВФ) по организации онлайн-миссии фонда до конца года. Об этом сообщил советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко, передает «Громадське радіо».

«Ожидаем, что до конца года эта миссия будет. Она будет проходить в режиме онлайн-конференций, ведь сейчас представители МВФ не осуществляют миссии физически», – сказал Устенко.

Он добавил, что до конца 2020 года Украина ожидает получить от Европейского Союза 750 млн долл. по программе макрофинансовой помощи.

Устенко заверил, что сейчас госбюджет выполняется. Но у советника президента есть определенные «опасения», потому что в бюджете есть «кассовый разрыв».

«То есть определенные периоды, когда не хватает средств в Госказначействе. Но это не значит, что средств в принципе нет, они поступят. Кассовый разрыв в Украине – достаточно типичное явление ежегодно, в том числе в декабре. Я не говорю, что это хорошо, но это типично для Украины. Сейчас этот кассовый разрыв появился в бюджете на месяц раньше – в ноябре. Однако этот год был самым тяжелым в плане вызовов, которые переживала страна за свою новейшую экономическую историю», – пояснил советник Зеленского.

По словам Устенко, 2021-й – это год выхода Украины из кризиса. В бюджете заложено 4,5% роста ВВП по представлению Кабинета министров, сейчас обсуждается возможность скорректировать этот показатель.

«Я думаю, что мы можем ожидать некоторую корректировку этого показателя, но мы точно будем находиться на траектории роста этого процента. Насколько возрастет этот процент – зависит от ситуации на мировом рынке, ведь Украина – экспортно-зависимая страна, 50% ВВП Украины формируется за счет экспорта. Однако пока прогнозируется, что мировая экономика будет улучшаться, соответственно будет улучшаться и экспорт, а это значит, что украинская экономика также будет чувствовать себя лучше», – добавил он.

В то же время Устенко привел слова президента, что для преодоления бедности процент роста ВВП должен составлять от 5%, поэтому показателя в 4,5% это недостаточно.