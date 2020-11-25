Инфекционист Донетчины пояснил, каких детей особо нужно защищать от COVID-19

В тяжелой форме коронавирус переносят дети с тяжелыми хроническими заболеваниями. Об этом сегодня, 25 ноября, рассказал на брифинге главный внештатный детский инфекционист Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Дмитрий Яковенко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она отметил, что в большинстве случаев дети переносят коронавирус в легкой форме. «Оно до боли напоминает ОРВИ. Т.е. температура может быть +37,2, легкая заложенность носа, покашливание, иногда боли в горле. При этом дети активны, подвижны. Не всегда развивается воспаление легких», – перечислил Яковенко.

Тяжело коронавирус переносят дети, которые имеют иные хронические заболевания – сахарный диабет, тяжелая бронхиальная астма, тяжелое заболевание легких, хроническое заболевание почек или печени, первичный или вторичный иммунодефицит (ВИЧ/СПИД). «Вот в таких случаях даже легкое течение COVID-19 может очень быстро перейти в тяжелую стадию – развитие двусторонней пневмонии. И мы знаем по стране летальные исходы – все дети, которые умерли от COVID-19 в Украине имели какую-то хроническую тяжелую патологию», – рассказал инфекционист.

В этой связи Яковенко обратил внимание родителей: «Если или у взрослого, или у ребенка хроническое заболевание, то они должны быть сейчас наиболее ответственными. Не посещать места повышенного скопления людей, не отправляться в путешествия, не пользоваться переполненным общественным транспортом. Носить маски, обрабатывать руки. Принимать поливитаминные комплексы. И избегать контакта с потенциальными источниками инфекции».

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 25 ноября на Донетчине коронавирус был подтвержден у 884 детей. Умерших COVID-19 среди детей нет.