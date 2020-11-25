Отсутствие обоняния – еще не признак коронавируса, – инфекционист

Потеря обоняния (запахов) и вкуса не являются 100%-ным доказательством, что у человека – коронавирус. Об этом сегодня, 25 ноября, рассказал на брифинге главный внештатный детский инфекционист Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Дмитрий Яковенко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Действительно, при коронавирусе как взрослые, так и дети могут терять обоняние и восприятие вкуса. «Но это не в 100% случаев», – подчеркнул Яковенко.

Он отметил, что такие симптомы могут быть ретроспективными последствиями иных заболеваний. «Это может быть ретроспективно, и это может говорить, что вы просто перенесли инфекцию. Например – кашель, насморк, устанавливается диагноз ОРВИ. А потом через 1-2 недели после перенесенного заболевания вдруг теряется обоняние. Это ретроспективно может указывать на перенесение заболевания. Но это не 100-процетный симптом коронавируса. Обоняние может потеряться и по другим причинам – гаймориты, этмоидиты и т.д.», – сообщил инфекционист.

Яковенко акцентировал, что любой диагноз устанавливает только врач, при необходимости – с применением дополнительных исследований. «В любом случае ставит диагноз врач после дополнительных лабораторных исследований, и уже указывает конкретную причину этих симптомов», – заключил он.