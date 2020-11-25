Поймали на границе: На Луганщише организаторшу «референдума» посадили под домашний арест

На Луганщине во время пересечения российско-украинской границы пограничники задержали женщину, которая находилась в национальном розыске. Она участвовала в 2014 году в организации «референдума ЛНР». Об этом сегодня, 25 ноября, сообщили в пресс-службе Луганской областной прокуратуры.

Женщина проживает в селе Колядовка Новоайдарского района (Луганская обл.).

По данным следствия, в мае 2014 года она принимала участие в организации и проведении незаконного «референдума» по поддержке «Акта о государственной самостоятельности ЛНР» на территории села Колядовка. Женщина выполняла функции «секретаря участковой комиссии», осуществляла выдачу «бюллетеней», подсчитывала голоса, составляла и утверждала «протокол» результатов голосования.

Результаты голосования на данном избирательном участке в дальнейшем использованы представителями «центральной избирательной комиссии ЛНР» для провозглашения «республики».

В ноябре 2019 года женщине было заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Ее объявили в розыск.

Подозреваемую задержали на пункте пропуска «Меловое» при пересечении российско-украинской границы, пограничники передали женщину органам досудебного расследования.

25 ноября Северодонецким городским судом Луганской области к подозреваемой применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.