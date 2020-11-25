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COVID-19: В ДонОГА сообщили о смертельных случаях среди медиков

25.11.20 23:10
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

С начала пандемии в Донецкой области от коронавируса скончались 12 медработников. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 25 ноября, сообщил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

«К сожалению, врачи также болеют коронавирусом. Есть информации о более 1100 заболевших медиков. К сожалению, 12 медработников (из них 11 – врачи) скончались от коронавируса», – сказал Педенко.

По его словам, в целом по Донетчине больницы всех профилей обеспечены врачами на 63-67% от штатного расписания.

Есть дефицит и в «ковидных» клиниках. «На сегодняшний день пытаемся приобщить всех свободных врачей, которые имеют возможность пройти переквалификацию и работать в инфекционных отделениях больниц, которые определены под COVID-19», – отметил чиновник.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 25 ноября в Украине COVID-19 заболели 661 858 человек (307 778 пациентов выздоровели, 11 492 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 20 871 случай (выздоровели – 9 638 пациентов, летальных случаев – 373), Луганской области – 5 793 случая (выздоровели – 3 497 пациентов, летальных случаев – 152).

В «ДНР» – 10 168 случаев коронавируса (выздоровел – 4 921 человек, летальных случаев – 941). В «ЛНР» – 1 755 случаев коронавируса (выздоровели – 1 512 человек, летальных случаев – 136).

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