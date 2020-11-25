В Германии «Шахтер» уступил «Боруссии» (20 фото)

Сегодня, 25 ноября, в Германии «Шахтер» встречался с «Боруссией» (Менхенгладбах). «Горняки» проиграли со счетом 4:0. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Команды пересекли экватор группового этапа в качестве лидеров квартета: у менхенгладбахцев было 5 очков, «горняки» набрали на балл меньше. Впервые в этой Лиге чемпионов тренерский штаб чемпионов Украины мог рассчитывать практически на всех футболистов – в Германию с командой не полетели только Тайсон, Коваленко, Хочолава и Корниенко. Проблемную позицию на левом фланге обороны закрывал Матвиенко, в центре защиты сыграли Кривцов и Бондарь, а место в воротах занял капитан «оранжево-черных» Андрей Пятов. Главной же потерей стало отсутствие на скамейке отбывающего дисквалификацию Луиша Каштру.

Стартовый отрезок игры получился довольно равным: футболисты «Шахтера» старались не уступать сопернику в контроле мяча, хотя именно хозяевам удалось провести пару опасных атак. Сначала Пятов выручил после выхода Эмболо один на один, а затем Нойхаус не попал в угол ворот из выгодной позиции. Однако все перевернулось на 17-й минуте, когда Кривцов в своей штрафной с нарушением остановил прорыв Тюрама, и арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Штиндль. Получив материальное и психологическое преимущество, «Боруссия» попыталась развить свой успех. Эмболо опасно пробил рядом со штангой, а в еще паре эпизодов швейцарцу не позволил отличиться Валерий Бондарь, в последний момент выбивая мяч из-под ног форварда. Второй гол пришел к немцам после стандарта: на 34-й минуте Эльведи головой замкнул подачу с углового. А в уже компенсированное к первому тайму время добился своего и Эмболо, забив в падении через себя.

Вторая половина началась с дальнего выстрела Тете – мяч пролетел над перекладиной. Две перспективные атаки «горняков» оборвались неточной передачей в финальную треть поля, а удар Патрика вторым темпом после корнера пролетел в сантиметрах от левой стойки. Вышедший на замену Фернандо тут же пробил из-под Лазаро – тоже мимо. Наладив контроль мяча, «горняки» продолжали искать пути к воротам хозяев и едва не отквитали один мяч: Мораес убежал один на один, обыграл Зоммера и пробил, однако лайнсмен зафиксировал у Жуниора офсайд. А через несколько минут забили гладбахцы: Вендт выронил подачу со штрафного, мяч миновал всех игроков, ударился о поле и влетел в сетку. Возможность немного скрасить итог была у Мораеса, однако его удар головой оказался легкой добычей для голкипера.

4:0 – «Шахтер» уступает «Боруссии».

«Боруссия» (Менхенгладбах) – «Шахтер» (Донецк) – 4:0

Менхенгладбах, стадион «Боруссия-Парк», без зрителей

Голы: 1:0 Штиндль (17, пен.), 2:0 Эльведи (34), 3:0 Эмболо (45+1), 4:0 Вендт (77)

«Шахтер»: Пятов (к), Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Патрик (Майкон, 81), Марлос (Маркос Антонио, 71), Тете, Соломон (Фернандо, 59), Мораес

Следующий матч в Лиге чемпионов «оранжево-черные» проведут 1 декабря в Киеве с мадридским «Реалом». Начало в 19:55.