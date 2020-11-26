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СБУ заочно сообщила о подозрении «заместителю министра топлива и энергетики ДНР»

26.11.20 09:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Следователи Службы безопасности Украины заочно сообщили о подозрении за участие в террористической организации одному из бывших руководителей «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Контрразведчики установили, что житель Донецка в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям и впоследствии был назначен «заместителем министра топлива и энергетики ДНР».

«Находясь на "должности", злоумышленник занимался материально-техническим обеспечением боевиков, организовывал поставки горючего для военной техники, которую незаконные вооруженные формирования применяли в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Также он участвовал в налаживании взаимодействия между ОПГ "Л-ДНР" и занимался популяризацией их деятельности среди местного населения», – говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Сейчас фигурант объявлен в розыск.

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