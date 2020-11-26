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Накануне зимних праздников: «Укрзализныця» добавляет поезда

26.11.20 08:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В преддверии новогодних и рождественских праздников «Укрзализныця» назначает новые поезда, удлиняются маршруты, увеличивается периодичность курсирования, в том числе на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В частности, восстанавливается движение таких поездов:

  • № 13/14 Киев – Солотвино (Тересва) ежедневно из столицы с 13 декабря, обратно с 14 декабря;
  • № 26/25 Одесса – Львов (Ужгород) / Рахов ежедневно из Одессы с 13 декабря, обратно с 14 декабря;
  • № 58/57 Ковель – Одесса через день из Ковеля с 13 декабря, из Одессы с 14 декабря;
  • № 70/69 Мариуполь – Львов ежедневно из Мариуполя с 13 декабря, из Львова с 15 декабря;
  • № 138/137 Хмельницкий – Лисичанск с 13 декабря ежедневно из Хмельницкого, обратно с 14 декабря;
  • № 357/358 Киев – Рахов ежедневно с 18 декабря из Киева, с 19 декабря – из Рахова;
  • № 745/746 Киев – Славское ежедневно с 15 декабря в обоих направлениях.

Уже восстановлено курсирование поездов № 142 Львов – Бахмут и № 217/218 Киев – Рахов.

Назначено курсирование дополнительных поездов:

  • №168 Львов – Одесса будет курсировать в обоих направлениях 30 декабря 2020 года и 3 января 2021 года;
  • №198 Ковель – Львов осуществит рейсы в обоих направлениях 30 декабря 2020 года, 3, 6, и 10 января 2021 года;
  • № 768/767 Киев – Херсон, из Киева будет курсировать 29, 30 декабря 2020 года, 3 и 10 января 2021 года, из Херсона 30, 31 декабря 2020 года, 4 и 11 января 2021 года.

Назначены дополнительные рейсы следующим поездам:

  • № 774 Киев – Шостка на 30 декабря 2020 года и 6 января 2021 года;
  • № 782 Киев – Черкассы на 30 декабря 2020 года и 6 января 2021 года.

Продлен маршрут следования поездов:

  • № 779/780 Сумы – Винница.

С 13 декабря этого года ежедневно будут курсировать поезда:

  • № 41/42 Днепр – Трускавец;
  • № 43 Ивано-Франковск – Киев;
  • № 45/46 Лисичанск – Киев;
  • № 118/117 Черновцы – Киев.

Билеты на эти поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

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