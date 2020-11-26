Накануне зимних праздников: «Укрзализныця» добавляет поезда

В преддверии новогодних и рождественских праздников «Укрзализныця» назначает новые поезда, удлиняются маршруты, увеличивается периодичность курсирования, в том числе на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В частности, восстанавливается движение таких поездов:

№ 13/14 Киев – Солотвино (Тересва) ежедневно из столицы с 13 декабря, обратно с 14 декабря;

№ 26/25 Одесса – Львов (Ужгород) / Рахов ежедневно из Одессы с 13 декабря, обратно с 14 декабря;

№ 58/57 Ковель – Одесса через день из Ковеля с 13 декабря, из Одессы с 14 декабря;

№ 70/69 Мариуполь – Львов ежедневно из Мариуполя с 13 декабря, из Львова с 15 декабря;

ежедневно из Мариуполя с 13 декабря, из Львова с 15 декабря; № 138/137 Хмельницкий – Лисичанск с 13 декабря ежедневно из Хмельницкого, обратно с 14 декабря;

с 13 декабря ежедневно из Хмельницкого, обратно с 14 декабря; № 357/358 Киев – Рахов ежедневно с 18 декабря из Киева, с 19 декабря – из Рахова;

№ 745/746 Киев – Славское ежедневно с 15 декабря в обоих направлениях.

Уже восстановлено курсирование поездов № 142 Львов – Бахмут и № 217/218 Киев – Рахов.

Назначено курсирование дополнительных поездов:

№168 Львов – Одесса будет курсировать в обоих направлениях 30 декабря 2020 года и 3 января 2021 года;

№198 Ковель – Львов осуществит рейсы в обоих направлениях 30 декабря 2020 года, 3, 6, и 10 января 2021 года;

№ 768/767 Киев – Херсон, из Киева будет курсировать 29, 30 декабря 2020 года, 3 и 10 января 2021 года, из Херсона 30, 31 декабря 2020 года, 4 и 11 января 2021 года.

Назначены дополнительные рейсы следующим поездам:

№ 774 Киев – Шостка на 30 декабря 2020 года и 6 января 2021 года;

№ 782 Киев – Черкассы на 30 декабря 2020 года и 6 января 2021 года.

Продлен маршрут следования поездов:

№ 779/780 Сумы – Винница.

С 13 декабря этого года ежедневно будут курсировать поезда:

№ 41/42 Днепр – Трускавец;

№ 43 Ивано-Франковск – Киев;

№ 45/46 Лисичанск – Киев;

№ 118/117 Черновцы – Киев.

Билеты на эти поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.