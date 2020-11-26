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Новый антирекорд: В Украине 15 331 заболевший COVID-19 за сутки

26.11.20 08:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки в Украине лабораторно подтвердили 15 331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 659 детей и 606 медработников. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях», – отметил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 955 человек;
  • летальных случаев – 225;
  • выздоровели – 9 617 человек;
  • проведено тестирований за сутки – 76 911 (в частности, методом ПЦР – 49 323, методом ИФА – 27 588).

За все время пандемии в Украине заболели 677 189 человек, из них:

  • выздоровели – 317 395 человек (47%);
  • находятся на лечении – 348 077 человек (51%);
  • летальных исходов – 11 717 (2%).

Проведено ПЦР-тестов – 4 373 786.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 64 019 случаев;
  • Винницкая область – 16 370 случаев;
  • Волынская область – 22 906 случаев;
  • Днепропетровская область – 33 115 случаев;
  • Донецкая область – 21 344 случая;
  • Житомирская область – 27 926 случаев;
  • Закарпатская область – 22 425 случаев;
  • Запорожская область – 27 226 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 34 045 случаев;
  • Киевская область – 34 241 случай;
  • Кировоградская область – 4 706 случаев;
  • Луганская область – 5 925 случаев;
  • Львовская область – 43 611 случаев;
  • Николаевская область – 16 731 случай;
  • Одесская область – 40 535 случаев;
  • Полтавская область – 20 204 случая;
  • Ровенская область – 29 320 случаев;
  • Сумская область – 25 662 случая;
  • Тернопольская область – 26 752 случая;
  • Харьковская область – 53 433 случая;
  • Херсонская область – 9 345 случаев;
  • Хмельницкая область – 27 703 случая;
  • Черкасская область – 20 668 случаев;
  • Черновицкая область – 32 492 случая;
  • Черниговская область – 16 485 случаев.

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