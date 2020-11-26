Новый антирекорд: В Украине 15 331 заболевший COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Украине лабораторно подтвердили 15 331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 659 детей и 606 медработников. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях», – отметил Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 955 человек;
- летальных случаев – 225;
- выздоровели – 9 617 человек;
- проведено тестирований за сутки – 76 911 (в частности, методом ПЦР – 49 323, методом ИФА – 27 588).
За все время пандемии в Украине заболели 677 189 человек, из них:
- выздоровели – 317 395 человек (47%);
- находятся на лечении – 348 077 человек (51%);
- летальных исходов – 11 717 (2%).
Проведено ПЦР-тестов – 4 373 786.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 64 019 случаев;
- Винницкая область – 16 370 случаев;
- Волынская область – 22 906 случаев;
- Днепропетровская область – 33 115 случаев;
- Донецкая область – 21 344 случая;
- Житомирская область – 27 926 случаев;
- Закарпатская область – 22 425 случаев;
- Запорожская область – 27 226 случаев;
- Ивано-Франковская область – 34 045 случаев;
- Киевская область – 34 241 случай;
- Кировоградская область – 4 706 случаев;
- Луганская область – 5 925 случаев;
- Львовская область – 43 611 случаев;
- Николаевская область – 16 731 случай;
- Одесская область – 40 535 случаев;
- Полтавская область – 20 204 случая;
- Ровенская область – 29 320 случаев;
- Сумская область – 25 662 случая;
- Тернопольская область – 26 752 случая;
- Харьковская область – 53 433 случая;
- Херсонская область – 9 345 случаев;
- Хмельницкая область – 27 703 случая;
- Черкасская область – 20 668 случаев;
- Черновицкая область – 32 492 случая;
- Черниговская область – 16 485 случаев.