Новый антирекорд: В Украине 15 331 заболевший COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Украине лабораторно подтвердили 15 331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 659 детей и 606 медработников. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях», – отметил Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 955 человек;

летальных случаев – 225;

выздоровели – 9 617 человек;

проведено тестирований за сутки – 76 911 (в частности, методом ПЦР – 49 323, методом ИФА – 27 588).

За все время пандемии в Украине заболели 677 189 человек, из них:

выздоровели – 317 395 человек (47%);

находятся на лечении – 348 077 человек (51%);

летальных исходов – 11 717 (2%).

Проведено ПЦР-тестов – 4 373 786.

Количество заболеваний в регионах: