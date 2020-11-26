Умер Диего Марадона: На прощание с легендой футбола ожидают около миллиона человек

Сегодня, 26 ноября, в столице Аргентины Буэнос-Айресе проходит прощание с легендарным футболистом столетия Диего Марадоной, который скончался накануне от остановки сердца. На церемонии прощания ожидается не менее миллиона человек, сообщает The Guardian со ссылкой на источники в правительстве.

Церемония состоится в президентском дворце Casa Rosada. Двери резиденции с 8 утра по местному времени откроют для всех желающих попрощаться с футболистом.

Легенда мирового футбола Диего Марадона скончался в результате сердечного приступа в собственном доме в Буэнос-Айресе утром 25 ноября через несколько дней после операции на мозге. Ему было 60 лет.

В Аргентине в связи со смертью футболиста объявлен трехдневный траур.

Марадона официально признан лучшим футболистом ХХ века по итогам голосования на сайте FIFA, пишет «Корреспондент».

В 1986 году он привел сборную Аргентины к победе на Чемпионате мира. И еще дважды (в 1987 и 1990) – сделал чемпионом Италии главный клуб своей жизни, итальянский Наполи.

Марадона также был победителем чемпионата и Кубка Италии, Кубка Испании и Кубка UEFA. За сборную Аргентины сыграл 113 матчей и забил 50 мячей.

Всего за карьеру он сыграл в 687 матчах, в которых забил 363 гола. С 2008 по 2010 год он тренировал сборную Аргентины.

Во многом Марадону называют лучшим футболистом века из-за двух голов в ворота сборной Англии на чемпионате мира 1986 года. Один из них он забил рукой, а потом сказал, что это была «рука бога» и «отчасти голова Марадоны». А второй гол забил, обыграв половину английской сборной. И этот мяч признан лучшим за всю историю Чемпионатов мира, его называют «голом столетия».

На поздних этапах своей карьеры Марадона пристрастился к кокаину. В 1991 году его отстранили от игры на 15 месяцев после того, как наркотик был обнаружен в его анализах. Через три года в его крови нашли эфедрин и вновь отстранили.

В 1997 году 37-летний Марадона ушел из профессионального футбола. В 2008 году он был назначен главным тренером сборной Аргентины, но покинул этот пост через два года после поражения Германии в четвертьфинале.