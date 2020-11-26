В «ДНР» прекращена госпитализация пациентов с COVID-19 в ряд больниц (Список)

В «ДНР» прекращена госпитализация пациентов с COVID-19, подозрением на COVID-19 и пневмониями в ряд больниц. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«На основании решения оперативного штаба министерства здравоохранения ДНР прекращена госпитализация пациентов с COVID-19, подозрением на COVID-19 и пневмониями в одно из отделений Центральной городской клинической больницы №6 г. Донецка, Городскую больницу №11 г. Донецка, Городскую больницу №4 г. Донецка, Городскую больницу №2 г. Снежное, Городскую больницу №3 г. Енакиево, Центральную районную больницу Старобешевского района, Шахтерскую больницу, Городскую больницу №6 г. Макеевки, Центральную городскую больницу г. Тореза, Центральную районную больницу Амвросиевского района, Городской наркологический диспансер г. Макеевки», – перечислили в «ДНР».

В «республике» уверяют, что в больницах наблюдается тенденция к снижению количества пациентов с COVID-19, и это позволяет перевести ряд перепрофилированных учреждений здравоохранения в штатный рабочий режим согласно профилю оказания помощи.

«Исключение в ближайшее время – после выписки последнего пациента – из перечня госпитальных баз позволит учреждениям функционировать в штатном режиме, однако, учитывая имеющиеся навыки медицинского персонала при работе с пациентами с COVID-19 и пневмониями, в случае необходимости и ухудшении эпидемиологической ситуации вышеуказанные учреждения могут быть перепрофилированы в госпитальные базы в экстренном порядке», – утверждают в «минздраве».