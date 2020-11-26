В «ДНР» ввели ограничения на въезд из России

В «ДНР» ввели новые ограничения на въезд. Об этом говорится в заявлении «межведомственного оперативного штаба», опубликованного на местных интернет-ресурсах.

«Граждане, въезжающие в ДНР из РФ и имеющие прописку на подконтрольной территории Украины, пересекают границу ДНР только с разрешения межведомственного оперативного штаба. Как через КПВВ "Еленовка", так и через КПП "Успенка", "Мариновка"», – сообщают в «ДНР».

«Для получения разрешения необходимо прислать полный пакет документов с заполненным заявлением, в котором заявитель указывает причину въезда на территорию ДНР (прохождение лечения, воссоединение с семьей, смерть близкого родственника, обучение в ВУЗах) на электронную почту: zdorovoedvizhenie@oddr.info или телеграмм-бот @ShtabDNR_bot. При отсутствии разрешения на пересечение государственной границы ДНР граждане с пропиской на подконтрольной территории Украины пересечь границу не смогут», – уверяют в «республике».

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – при наличии местной прописки, но по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР» (но из-за вспышки коронавируса временно с 26 сентября штаб перешел только на дистанционную работу).

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.