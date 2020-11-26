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100-й по счету: В Донецк и Луганск прибыл российский «гумконвой»

26.11.20 09:29
Донецк / Фото из открытых источников
Донецк / Фото из открытых источников

В неподконтрольные украинским властям Донецк и Луганск сегодня, 26 ноября, прибыл «гуманитарный конвой» из РФ. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации, 100-й по счету с начала поставок помощи на Донбасс, прибыл сегодня в Донецк… Грузовики доставили более 60 тонн гуманитарного груза, в основном лекарственные препараты, изделия медицинского назначения и медоборудование», – уверяют в «ДНР».

«Автомобили юбилейного, сотого, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в Луганск… Сегодня 6 автомобилей российских спасателей доставили в Луганск 43 тонны медикаментов и медицинского имущества», – утверждают в «ЛНР».

Напомним, автомобили 99-го «гуманитарного конвоя» из России приезжали в «Л-ДНР» 29 октября.

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