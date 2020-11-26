Коронавирус на Донетчине: 16 смертей и новые заболевшие (Карта)

На Донетчине за сутки от коронавируса скончались 16 жителей. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
Коронавирусная болезнь забрала жизни еще 12 человек в Донецкой области:
- по 2 – в Волновахской и Авдеевской ОТГ;
- по 1 – в Белозерском, Бахмуте, Славянске, Торецке, Константиновке, Угледаре, Красногоровке и Дружковке.
За среду, 25 ноября, лаборатории сообщили о еще 476 больных, среди которых 16 детей:
- 197 – в Мариупольской ОТГ;
- 73 – в Краматорской ОТГ;
- 27 – в Великоновоселковской ОТГ;
- 23 – в Бахмутской ОТГ;
- 20 – в Константиновской ОТГ;
- 15 – в Славянской ОТГ;
- по 12 – в Северской, Дружковской и Волновахской ОТГ;
- 11 – в Торецкой ОТГ;
- 9 – в Кураховской ОТГ;
- по 8 – в Угледарской и Соледарской ОТГ;
- 7 – в Ольгинской ОТГ;
- по 6 – в Марьинской и Авдеевской ОТГ;
- 5 – в Светлодарской ОТГ;
- по 4 – в Мирноградской и Хлебодаровской ОТГ;
- 3 – в Старомлыновской ОТГ;
- по 2 – в Часовоярской, Покровской и Очеретинской ОТГ;
- по 1 – в Сартанской, Звановской, Ильиновской, Мангушской, Мирненской, Лиманской, Селидовской и Добропольской ОТГ.
Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрированы 21 347 случаев заражения COVID-19, из них:
- выздоровели – 9 638 человек (45,1% от всех заболевших);
- на лечении – 11 324 пациентов (53,0%);
- летальных случаев – 476 (2,2%).