Компенсации за разрушенное жилье на Донбассе можно выплатить за 3-4 года, – Минреинтеграции

Компенсации за полностью разрушенное на Донбассе жилье можно выплатить за 3-4 года. Об этом сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук, передает «Интерфакс-Украина».

Она отметила, что в госбюджете на 2020 год впервые за весь период с начала боевых действий на Донбассе были предусмотрены средства для выплаты денежной компенсации гражданам, чье жилье было разрушено. Решение о компенсациях было утверждено правительством в сентябре, и уже через полтора месяца утвердили первые 17 компенсаций.

«Что касается прогнозной цифры, то, когда мы делали расчеты для Министерства финансов, то для того, чтобы перекрыть потребность по количеству разрушенного жилья на подконтрольной правительству территории, мы отталкивались от 698 единиц. То есть, по нашей информации, около 700 домов полностью разрушены. Эту информацию мы получаем от Луганской и Донецкой ОГА, которые с 2014 года фиксировали эти разрушения во время обстрелов и взрывов», – пояснила Голованчук.

По ее словам, данная ситуация не является четкой, так как часть домов была восстановлена или восстановлена за счет собственных средств или международных организаций. Есть часть домов, к которым не могут добраться, поскольку они находятся непосредственно на линии разграничения. Кроме того, не все объекты были зарегистрированы как жилые дома.

Замминистра подчеркнула, что выплата компенсации за разрушенное жилье – это цивилизованный подход, применяемый в странах с вооруженными конфликтами. Через эту процедуру компенсируются утраченные имущественные права. То есть, речь идет не о замене жилья, а о компенсации за сам факт его потери. При этом не исключаются дальнейшие шаги по компенсации фактического ущерба за потерю жилья.

«На 2021 год по этой программе предполагается 114 млн грн. Это достаточно большая сумма. И если мы такими темпами сможем двигаться, то за 3-4 года мы сможем провести всю компенсацию», – резюмировала Инна Голованчук.

Ранее сообщалось, что по разным оценкам, по обе стороны линии разграничения насчитывается около 50 тысяч объектов именно разрушенного (не поврежденного) жилья. За объекты, расположенные на подконтрольной Украине территории, теперь можно получить компенсацию. Кабинет министров Украины 2 сентября 2020 года утвердил порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете на денежные компенсации за жилье, разрушенное в результате боевых действий на Донбассе. Размер денежной компенсации пострадавшим определяется по показателям опосредованной стоимости сооружения жилья в регионах (в частности, Донецкой и Луганской областях). Максимально возможная компенсация – 300 тыс. грн за один объект разрушенного жилья.

На Луганщине первые 8 жителей получат компенсацию за разрушенное войной жилье, на Донетчине – первые 9 семей.