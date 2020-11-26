Сводка из зоны ООС за 25 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 25 ноября, НВФ трижды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы, вступившие в действие 27 июля 2020 года. Выстрелами из гранатометов различных систем противник пытался спровоцировать украинских воинов на участке в пригороде Авдеевки. Стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет противник применил неподалеку Водяного.

Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовка в направлении Водяного противник совершил дистанционное минирование позиций украинских войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

О нарушении режима прекращения огня и использовании НВФ запрещенных мин через Украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ.

С начала текущих суток, 26 ноября, нарушения достигнутых мирных договоренностей не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «украинские подразделения за прошедшие сутки три раза стреляли в направлении территории ДНР. Огонь велся на донецком и мариупольском направлениях. В зоне обстрелов оказались села Спартак и Ленинское (после декоммунизации – Ужовка, – ред.). Противник применял 82-миллиметровые минометы, АГС и стрелковое оружие. Выпущено 26 боеприпасов калибром не ниже 12,7 мм. Также сообщается о проведении инженерных работ на позициях ВСУ в районе поселка Пески под Донецком в нарушение условий дополнительных мер по контролю и усилению перемирия, действующих в регионе с 27 июля 2020 года».

В «ЛНР» сообщают, что «за истекшие сутки со стороны ВСУ нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».