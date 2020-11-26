В «ДНР» умерли 17 человек с коронавирусом, самому младшему было 40 лет

В «ДНР» за сутки зафиксированы 17 летальных случаев от коронавируса. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За 25 ноября проведено 464 исследования, из них выявлены 158 случаев заболевания (34,1%) и у 6 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. Кроме того, зарегистрировано 17 летальных случаев – мужчины в возрасте от 40 до 70 лет и женщины в возрасте от 48 до 88 лет», – уверяют в «ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 26 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 10 332:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 410 пациентов (% от общего количества заболевших),

выписаны – 4 964 человека (%),

летальных случаев – 958 (%).

Также в «ДНР» за сутки выявлены 114 случаев пневмоний, госпитализирован 81 человек. Всего на лечении находятся 1 606 пациентов с пневмониями, из них 476 – на кислородной поддержке (+26 за сутки).