Будут стрелять в спину: Хомчак рассказал, почему военное решение на Донбассе невозможно

Военное решение на Донбассе невозможно по ряду причин, прежде всего – из-за большого числа жертв. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак, передает «НВ».

Он отметил, что человеческие потери от военной операции на Донбассе будут исчисляться трех-четырехзначными цифрами за продвижение на 3−5 километров вглубь неподконтрольных территорий.

«Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ также», – заявил генерал-полковник.

По его словам, военное решение невозможно сразу по трем причинам. Во-первых, Украина нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов.

«Вы знаете, что такое Донбасс. Когда один населенный пункт сразу переходит в другой. Если начать там активные боевые действия, то сразу будет много жертв среди гражданского населения. Ни одна цивилизованная страна нас не поддержит», – пояснил он.

Во-вторых, серьезные жертвы среди военных. В-третьих, Россия возьмет количеством.

«Она имеет сегодня больше ресурсов. Поэтому мы сможем взять, захватить внезапно, нанести удары и удержать эту территорию, но для этого нужно, чтобы сложились условия», – добавил он.

Хомчак также подчеркнул, что не везде население поддерживает украинских военных, поэтому ВСУ ждут «выстрелы в спину», а все военные передвижения по Донецкой и Луганской областям будут «сливаться» на «ту сторону».

«Танк не успевает завестись, как информация уже ушла», – подчеркнул он. По его мнению, поэтому надо тщательно просчитывать такие вещи.

Кроме того, по словам Хомчака, нельзя будет применять артиллерию, потому что ВСУ везде подошли вплотную к населенным пунктам.