Пенсии неподконтрольному Донбассу: Правозащитница объяснила решение ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение в пользу правительства Украины в деле по иску пенсионеров, которые добивались признания незаконным приостановления пенсионных выплат на неподконтрольных украинским властям территориях.

Эту информацию разъяснила координатор по оказанию правовой помощи в благотворительном фонде «Право на защиту» («Право на захист») Юлия Трало, передает «Zmina».

Правозащитница отметила, что возникает вопрос, что происходит, что же за пенсионеры такие, с которыми государство ведет борьбу в Страсбурге.

«Для начала необходимо отметить, что в отличие от национальной судебной системы, которая состоит из Верховного суда, десятков судов первой и апелляционной инстанций. ЕСПЧ один, следовательно, он не может позволить себе рассматривать тысячи дел по аналогичному вопросу. Этот суд может констатировать нарушение положений Конвенции или его отсутствие в отношении определенной ситуации и более повторно не возвращаться к решенному вопросу», – сообщила Юлия Трало.

По ее словам, победа Украины в ЕСПЧ в этом году – это процессуальная победа Офиса правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.

«То есть можно порадоваться за то, что правительственный орган состоит из специалистов высокого класса, и надеяться, что также профессионально этот коллектив работает и над другими делами, особенно межгосударственными спорами, связанными с аннексией Крыма и вооруженным конфликтом на Донбассе», – отметила правозащитница.

Она пояснила, в чем состоит суть дела, которое рассмотрел ЕСПЧ. 7 ноября 2014 года постановлением Кабинета министров Украины №595 был утвержден Временный порядок финансирования бюджетных учреждений, осуществления социальных выплат населению и предоставления финансовой поддержки отдельным предприятиям и организациям Донецкой и Луганской областей.

Нормами этого порядка, в частности, предусматривалось прекращение выплат на неподконтрольных правительству территориях, восстановление таких выплат после фактической деоккупации и устанавливалась возможность получения гражданами пенсионных и социальных выплат в случае перемещения.

«Таким образом ни упомянутое постановление, ни любой другой нормативный акт, который появился после 2014 года, не предусматривают никаких механизмов получения пенсионных или социальных выплат для лиц, оставшихся проживать на оккупированной территории. И фактически именно это постановление стало отправной точкой для массовых процессов "псевдо-переселения", когда тысячи жителей неконтролируемых территорий вынуждены были регистрироваться как переселенцы исключительно для доступа к гарантированным законодательством выплатам», – подчеркнула Юлия Трало.

Поэтому, по ее словам, в конце 2014 года несколько человек (собственно, заявители по делу, которое затем рассмотрел ЕСПЧ) обратились с иском в национальные суды. В результате отдельные положения Временного порядка были признаны незаконными и недействительными с момента принятия решения Окружным административным судом города Киева, которое Киевский апелляционный административный суд оставил без изменений.

Соответственно, истцы надеялись, что отмена этой спорной нормы должна автоматически обязать государственные органы принять меры по восстановлению всех приостановленных выплат. Однако в понимании Кабмина выполнение решения суда должно заключаться только в отмене указанной нормы, что и было исполнено довольно оригинальным способом, поясняет правозащитница.

А ЕСПЧ в этом случае должен был решить, заключалось ли выполнение государством решения национального суда исключительно в отмене незаконной нормы или же необходимо было принять все меры по автоматическому восстановлению выплат, в данном случае заявителям.

ЕСПЧ учел аргументы обеих сторон и пришел к выводу, что правительством действительно было выполнено решение суда, ведь судами национальной инстанции были удовлетворены только требования о признании незаконными и недействительными норм постановления Кабмина, тогда как требования о восстановлении выплат – были отклонены.

«В итоге, как национальные суды, так и ЕСПЧ указали на необходимость защиты прав заявителей в индивидуальных спорах. Однако таких исков заявители не подавали», – резюмировала Трало.

Она отметила важный момент: ключевым принципом функционирования ЕСПЧ является предоставление возможности каждому государству обеспечить защиту прав человека путем функционирования собственной судебной системы. Именно поэтому абсолютное большинство дел, которые поступают на рассмотрение этого суда, признаются неприемлемыми ввиду того, что заявители или же вообще не попытались, или же использовали лишь частично возможность защиты своих прав в национальных судах.

Таким образом, объяснила правозащитница, ответ на вопрос, действительно ли ЕСПЧ признал отсутствие права жителей оккупированных территорий на выплату им пенсий или других социальных выплат, будет – нет. Суд указал, что им не будет рассматриваться это дело, поскольку заявители не попробовали защитить свое право – собственно, получить ответ на вышеприведенный вопрос – в украинских судах.

В то же время на фоне очевидной процессуальной победы усматриваются основания для усиления позиций и усовершенствования линии защиты заявителей в других, возможно, будущих спорах.

Среди таких вопросов можно выделить следующие:

Отсутствие правового регулирования механизмов пенсионного обеспечения лиц, проживающих на временно оккупированных территориях, которые не в состоянии из-за возрастных или физических особенностей воспользоваться предложенным механизмом доступа к выплатам. Фактически этот вопрос так и не дошел до рассмотрения ЕСПЧ по сути, ведь указанные заявления, так же, как и предыдущие, были отклонены им как неприемлемые и дальше не рассматривались.

Практика национальных судов о праве на пенсионные выплаты лиц, проживающих на временно оккупированной территории, как и механизм выполнения решений, принятых в пользу истцов, также не остается без внимания ЕСПЧ. Так, в этом решении ЕСПЧ принял аргументацию государства о возможности защиты права на пенсию лиц, проживающих на временно оккупированных территориях, которая базировалась, в частности, на практике Верховного суда и судов апелляционной инстанции. Например, правозащитникам благотворительного фонда «Право на защиту» удалось в нескольких делах защитить право пенсионеров, проживающих на оккупированных территориях, именно на восстановление выплат.

В то же время, ЕСПЧ в упомянутом решении отметил, что, «в отличие от этого дела, не восстановление выплат пенсий и ассигнований на социальное страхование после прямого назначения национальными судами в пользу заявителей, которые в настоящее время проживают на неподконтрольных правительству территориях, нарушается в определенном количестве других заявлений, которые сейчас находятся на рассмотрении Суда». То есть речь идет о том, что сейчас на рассмотрении ЕСПЧ находятся другие дела, в которых уже исчерпаны все механизмы национальной защиты. И такие жалобы могут быть рассмотрены по существу в ближайшее время.

«Итак, учитывая изложенное, видим, что говорить о победе или поражении Украины в ЕСПЧ по делам о праве на пенсионные и социальные выплаты лицам, проживающим на неконтролируемых правительством территориях, пока рано. Хотя очередной раз стоит заметить, что за более чем 6 лет ни правительство, ни парламент не предприняли никаких шагов и даже не продемонстрировали попыток, чтобы сдвинуть этот вопрос с места», – уверена Юлия Трало.