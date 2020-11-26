За 10 миллионов: В Бахмуте построят кислородную станцию (Видео)

В Бахмуте (Донецкая обл.) на территории больницы интенсивного лечения построят кислородную станцию. Потребность в ней возникла в связи с пандемией COVID-19, передает «Суспільне».

Инфекционное отделение Бахмутской больницы, которое было рассчитано на 20 пациентов, расширили до 120 коек. В отделении лечится 115 больных с подозрением и подтвержденным диагнозом COVID-19. Треть пациентов нуждается в кислородной терапии.

Как рассказал заместитель главного врача Бахмутской больницы интенсивного лечения Константин Лысенко, потребность в кислороде составляет около 2500 литров в сутки.

«Наша больница тратит на кислородную поддержку больных от 50 до 63 баллонов в сутки. Чтобы вы понимали, в баллоне около 40 литров кислорода. Это 2400-2600 литров кислорода в сутки», – говорит Лысенко.

Медицинский кислород покупают через электронную систему торгов ProZorro, один баллон в среднем обходится в 300 грн. Распределяют кислород по отделениям в кислородном пункте.

Однако чтобы бесперебойно иметь кислород и не зависеть от поставщиков – в больнице хотят построить собственную кислородную станцию.

По словам Константина Лысенко, рассматривается вариант станции, которая добывает кислород из воздуха.

Сейчас уже объявлен тендер на разработку проектно-сметной документации. Ориентировочная стоимость строительства кислородной станции составляет более 10 млн грн.