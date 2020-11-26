Из-за кадрового голода: В «ДНР» в школах будут преподавать студенты

В «ДНР» из-за кадрового голода хотят дать возможность студентам преподавать в школах. Об этом сообщается на местных интернет-ресурсах.

В «республике» «комитет народного совета по образованию, науке и культуре» обсудил итоговую редакцию «законопроекта», которым вносятся изменения в «закон» об образовании. Сообщается, что изменения перекликаются с такими же в федеральном законе РФ «О внесении изменений в статьи 46 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"».

«Школы ДНР испытывают кадровый голод, многие педагоги работают на две ставки и более. В связи с этим мы решили инициировать законопроект, который позволит прийти в школы студентам. Так, в школах смогут работать те студенты, которые успешно сдали экзамены за три года обучения, а вести кружки и секции – те, кто успешно проучился два года», – заявили в «комитете».

«При этом будет разработан порядок допуска учащихся вузов к преподаванию... Это поможет предотвратить допуск к преподавательской деятельности некомпетентных педагогов. Такая работа поможет создать условия раннего входа в профессию, а также в период учебы найти оплачиваемую работу по своему профилю», – сообщили в «комитете» и добавили, что «работа над законопроектом вышла на финальную стадию, в ближайшее время он будет вынесен на голосование депутатов».