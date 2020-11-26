Радикальный локдаун: Аваков выступил за полный карантин и назвал сроки

В Украине целесообразно вводить радикальный локдаун продолжительностью три-четыре недели, и безотлагательно. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает «Украина 24».

«Моя личная точка зрения – что необходимо вводить локдаун как можно быстрее, действительно продолжительностью три или четыре недели, не нужно прятаться за политическими лозунгами или какими-то удобными формулировками, потому что речь идет об очень системных и больших рисках для здоровья наших людей», – сказал министр.

Глава МВД отметил, что как только в ближайшие дни будет в деталях сформулирована программа компенсационных механизмов, которую озвучил президент, нужно немедленно ввести локдаун, прервать цепочку инфекции и уйти от ситуации, когда в стране более 200 смертей ежедневно.

«У нас нет ситуации, чтоб где-то было хорошо, а где-то плохо. У нас везде ситуация примерно одинаково негативная… Я считаю, что когда заполненность больниц 70% – это грань катастрофы. Когда медицинская система рухнет – будет поздно реагировать. Поэтому реагировать нужно прямо сейчас. Государству тяжело. Бюджет в катастрофическом состоянии, но и риски таковы, что сейчас нужно принимать серьезные решения… Моя точка зрения – за радикальный локдаун немедленно, не менее трех недель», – подчеркнул Аваков.