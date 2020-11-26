«Куратор» в тюрьме «Л-ДНР»: На Донетчине задержали мошенников-гастролеров

В Донецкой области задержали группу мошенников, которые совершили не менее 17 преступлений в 4-х городах. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

За последние три недели полицейские Донетчины получили почти два десятка аналогичных сообщений о совершении мошенничества по одинаковой схеме – якобы спасение близкого родственника.

«Обычно жертвами аферистов становились старики из Мариуполя, Великой Новоселки, Никольского и Волновахи. Проанализировав характер и специфику совершения преступления, оперативники поняли, что в области "работает" одна и та же группа мошенников-гастролеров. Злоумышленники не задерживались на месте, а перемещались по региону, применяя методы конспирации», – рассказали в полиции.

Так, за спасение родственника «от тюрьмы» мариупольчанка отдала неизвестным 5000 долл., еще две жительницы области дали деньги на лечение близких – 1000 долл. и 7000 грн соответственно.

Последнее сообщение о мошенничестве поступило от жительницы Великой Новоселки. Жертвой стала 55-летняя женщина, которая смогла предоставить информацию об одном из фигурантов.

Проведя специальные оперативные мероприятия, следователи разоблачили трех подозреваемых 21, 17 и 16 лет. Силовую поддержку в задержании мошенников предоставили правоохранители полка спецназначения «Днепр-1».

Полицейские установили, что злоумышленники действовали по оговоренной схеме: приезжали к месту проживания потерпевшего, забирали деньги и ехали на следующее «задание» в другой город. Адреса жертв фигуранты получали от «куратора», который находил жертв по телефонному справочнику, втирался в доверие и выманивал деньги на расстоянии.

Известно, что злоумышленники причастны к 17 эпизодам мошенничества. Общая сумма ущерба составляет около 10 тыс. долл.

Полицией установлено, что организатор преступной схемы сейчас находится на временно неподконтрольной территории, где отбывает наказание в местах лишения свободы.

Предварительная правовая квалификация – ч.2 ст.190 (мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или такое, что нанесло значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.