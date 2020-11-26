Не беремся прогнозировать: В Кремле прокомментировали переговоры с США по Донбассу

В последние годы действия США стали менее предсказуемы, поэтому прогнозировать дальнейшее взаимодействие сложно, в том числе по вопросам урегулирования на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российское «РИА Новости».

«В последнее время наши американские коллеги были гораздо менее предсказуемы, чем раньше, поэтому мы не беремся что-то прогнозировать в наших двусторонних отношениях», – сказал Песков.

По его словам, такая ситуация наблюдается в последние годы.

«Мы не знаем, с кем, какой механизм, как мы можем говорить о том, кто будет представлять Российскую Федерацию. В целом это ведет, да, ведет Козак (заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак – ред.)», – добавил он, отвечая на вопрос о том, кто будет представлять РФ в диалоге между Россией и США по поводу урегулирования ситуации на Донбассе.

Ранее сообщалось, что в Кремле исключают обострение на Донбассе по «карабахскому» сценарию.