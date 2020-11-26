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У дороги и в «заброшке»: На Донетчине нашли схроны с боеприпасами (Фото)

26.11.20 13:27
Фото: ГУНП Украины в Донецкой области
Фото: ГУНП Украины в Донецкой области

Правоохранители нашли схроны с боеприпасами в районе города Белицкое (Добропольский р-н) и в одном из сел Мангушского района. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

Схрон с боеприпасами обнаружили сотрудники Службы безопасности Украины на обочине дороги неподалеку от Белицкого.

«В результате осмотра места происшествия обнаружены засыпанные землей 6 мешков, в которых находились боеприпасы, а именно: два гранатомета РПГ-22, гранатомет РПГ-18, гранатомет РПГ-7, семь гранат типа Ф-1, граната типа РГО, по два запали УДО и УЗРГМ-2, по восемь выстрелов ПГ-7 и ПГ-7пл, 3240 патронов к автоматическому оружию калибра 5.45 мм и пулеметная лента с 460 патронами калибра 7.62 мм», – перечислили в полиции.

В одном из поселков Мангушского района, на территории полуразрушенного заброшенного здания пограничники нашли схрон с боеприпасами.

Изъяты три ручные гранаты, одна противотанковая граната и три пусковые контейнера для таких боеприпасов, револьвер, а также более 300 патронов различного калибра.

Обнаруженные боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. Сейчас полицейские устанавливают владельцев боеприпасов.

По данным фактам начаты уголовные производства по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

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