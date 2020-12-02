Масло растительное подорожало очень: В неподконтрольной Горловке рассказали о ценах на оптовом рынке (Фото)

Жительница неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Маргарита показала свои покупки.

Женщина посетила оптовый магазин детских игрушек, где выбрала куклу для своей внучки.

Также горловчанка показала, какие продукты купила на оптовом продуктовом рынке, и рассказала о ценах.

Маргарита купила:

чай с цедрой апельсина и бергамотом и чисто черный (2 пачки) – 69 руб. (27 грн по местному курсу на 2.12.2020) за пачку;

пачку растворимого кофе (250 г) – 310 руб. (119 грн);

кофейный напиток «Галка» – 45 руб. (17 грн);

томатную пасту (280 г в стеклянной банке) – 50 руб. (19 грн);

консервы «Килька в томате» – 35 руб. (13 грн);

«Шпроты в масле» 2 баночки – 110 и 70 руб. (42 и 27 грн);

майонез (450 г в тюбике) – 50 руб. (19 грн);

яблоки Симиренко (1 кг, пять крупных яблок) – 80 руб. (31 грн).

Лимоны стоят 130 руб. (грн) за кг, один обошелся в 30 руб. (12 грн).

Из молочных продуктов Маргарита приобрела:

сметану 20% (450 г) – 86 руб. (33 грн);

сливочное масло белорусское (1 кг) – 550 руб. (212 грн).

«Масло растительное подорожало очень: было 85 руб. (33 грн – ред.), сейчас 110-115 руб. (42-44 грн – ред.)», – сообщила горловчанка.