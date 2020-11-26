Доставлен вертолетом: В Днепре спасают полуторамесячного малыша с травмой головы

Полуторамесячный ребенок с травмой головы доставлен вертолетом из Покровска (Донецкая обл.) в областную детскую больницу Днепра. Сейчас мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии. По данному факту открыто уголовное производство. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Как рассказали в Покровске, в областную детскую больницу г. Днепр санавиацией доставлен полуторамесячный мальчик с травмой головы. Состояние ребенка тяжелое, родители находятся с ним. Семья на учете в социальных службах не состоит.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 166 «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство» Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства травмирования ребенка.