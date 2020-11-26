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Аваков допускает остановку междугороднего транспорта в случае локдауна

26.11.20 13:59
Арсен Аваков / Фото: скриншот видео «Украина 24»
Арсен Аваков / Фото: скриншот видео «Украина 24»

Министр внутренних дел Арсен Аваков допустил запрет на междугороднее транспортное сообщение, если в Украине ухудшится ситуация с распространением коронавируса.

Таким образом он прокомментировал вопрос возможного запрета движения транспорта, в том числе «Укрзализницы» в случае введения полного локдауна.

«Если мы видим, что сообщение между городами будет нести реальный вред, и будет способствовать реальному распространению инфекции, то мы должны перекрыть это сообщение», – подчеркнул министр.

Аваков отметил, что сейчас точных ответов нет, но введение полного локдауна будет рассматриваться в правительстве в ближайшие дни.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Украине целесообразно вводить радикальный локдаун продолжительностью три-четыре недели, и безотлагательно.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Украина 24»

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