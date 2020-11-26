Мариуполь отказался от массовых мероприятий на Новый год

В Мариуполе в связи со вспышкой коронавирусной инфекции решили отказаться от массовых мероприятий на новогодние праздники. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщил городской голова Вадим Бойченко, передает «Сайт города Мариуполя».

Он отметил, что, анализируя ситуацию с пандемией за 8 месяцев, можно прийти к выводу, что на улице люди инфицируются гораздо реже, чем в закрытых помещениях. Поэтому было принято такое решение. Тем не менее, город будет по-новогоднему украшен, но без массовых мероприятий.

Вадим Бойченко также выступил против введения повсеместного жесткого локдауна.

«Я бы не был так радикален в части введения локдауна. Я абсолютно поддерживаю мнение о стабилизации ситуации с COVID-19. Мы смотрим на аналитику и видим, что на конец октября – начало ноября пришлась вторая волна пандемии. В Мариуполе было 300 – 400 случаев в сутки. Сегодня это число снизилось почти в два раза. Количество выздоровевших превышает число заболевших. Наполняемость коек на уровне 40%. В больницах города 50% коек обеспечены кислородом. То есть, мы управляем ситуацией. Я согласен, что должны быть какие-то ограничения, но предпосылок для введения такого жесткого локдауна в Мариуполе мы не видим», – отметил мэр.

По мнению Вадима Бойченко, карантин нужно оставить адаптивным, ограничить посещение, например, торговых центров в выходные дни, чтобы избежать массовых скоплений людей в закрытых помещениях.

«Массовых мероприятий не проводить, но возможность выходить на улицу людям предоставить», – считает Вадим Бойченко.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Украине целесообразно вводить радикальный локдаун продолжительностью три-четыре недели, и безотлагательно.